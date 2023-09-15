Жилье станет доступнее для всех? Президент Узбекистана рассказал о результатах в сфере недвижимости

В Узбекистане был достигнут значительный прогресс в обеспечении населения доступным жильем. За последние годы было построено большое количество новых квартир, выделены ипотечные кредиты и субсидии для семей. Каких изменений еще ждать?

Ипотека, субсидии и рынок строительства в Узбекистане

В ходе видеоселекторного совещания, проведенного под председательством Президента Шавката Мирзиёева, обсуждалось, что с начала 2017 года было построено 326 тысяч новых жилых квартир, что привело к увеличению доступности жилья на 18 процентов для каждого человека.

За последние три года банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму в 33 триллиона сумов более чем 210 тысячам семей. Кроме того, 73 тысячи семей с низким уровнем дохода получили субсидии в размере 1,3 триллиона сумов, которые были использованы для покрытия первоначального взноса и процентов по их кредитам.

Президент также отметил, что для расширения доступности ипотеки будет предоставлена возможность получения кредитов даже тем, у кого официальный доход недостаточен. В рассмотрении кредитной способности будут учитываться банковские операции и расходы на аренду, коммунальные услуги и прочее.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что внедрение рыночных принципов в строительную отрасль привело к появлению множества частных девелоперских компаний, а также формированию 11 крупных кластеров, занимающихся строительством многоэтажных зданий с использованием сборных железобетонных конструкций. Именно рост предпринимательства привел к увеличению производства и снижению стоимости важных строительных материалов, таких как цемент, газоблоки, кафельная плитка и керамогранит.

Планы по увеличению строительства жилья и необходимость обеспечения коммуникаций: задачи и ответственность

Во время совещания были озвучены планы на текущий год. В частности, планируется значительно увеличить объем строительства жилья, достигнув 90 тысяч новых единиц. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что это будет способствовать экономическому росту в различных регионах.

Однако, для успешного ввода в эксплуатацию домов, особенно в новых массивах, необходимо обеспечить наличие коммуникаций. С учетом этого, задачей Министерства экономики и финансов стало выделение необходимых средств для развития инфраструктуры, а на хокимов регионов возложена ответственность за создание внутренних дорог на новых массивах.