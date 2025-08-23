Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Студия

Снять студию на длительный срок в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/9
сдаётся 2х комнатная студия Паркентский Паркент Авеню площадь - 49 м2 этаж - 2й этажн…
$700
в месяц
Агентство
Your Home By Sultanova
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/11
#1986  Снять квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента недорого. Хорошая планировка, проверенн…
$1,000
в месяц
Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
