Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Отель

Долгосрочная аренда отелей в Мирабадском районе, Узбекистан

Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Сдам Отель в центре города 22 номера в Ташкент, Узбекистан
UP UP
Сдам Отель в центре города 22 номера
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Гостиница эконом-класса Общий 22 номера Статус "Ойлавий Корхона" В жилом фонде Построе…
$8,000
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Сдам Гостиницу по хорошей локации действует! в Ташкент, Узбекистан
Сдам Гостиницу по хорошей локации действует!
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Гостиница эконом-класса Общий 22 номера Статус "Ойлавий Корхона" В жилом фонде Построе…
$8,000
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку