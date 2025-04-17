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Снять квартиру с гаражом на длительный срок в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
АРЕНДА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЕ ЭЛИТНЫЙ ЕВРО ОФИС!!! Повышенного комфорта Чимкентская ул. 110шк.…
$2,000
в месяц
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Агентство
ООО LANDLORD
Языки общения
Русский
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