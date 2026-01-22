  1. Realting.uz
  2. Арендодатели
  3. Sapphire Business Center

Sapphire Business Center

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Арендодатель
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Об арендодателе

Эксклюзивные офисы в Бизнес-центре "А" класса Sapphire от собственника - от 30 до 1000+ кв.м.

Офисное помещение с продуманной кабинетной системой, зоной open space, кухонной зоной и мебелью.

Преимущества бизнес центра:
— 5 минут до центра Ташкента;
— вместительный многоуровневый подземный паркинг
— 6 скоростных лифтов Hyundai
— гибкие планировочные решения с кабинетными решениями, open-space и комбинированными вариантами.
— доступ в бизнес центр 24/7
— современные системы кондиционирования VRF
— система приточно-вытяжной вентиляции с очисткой воздуха

Услуги

Аренда коммерческих, офисных помещений.

Наши агенты в Узбекистане
Дилмурод Рахимов
Дилмурод Рахимов
1 объект
Назад Оставить заявку Показать контакты