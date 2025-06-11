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Квартиры-студии в Канимехский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Канимехский район, Узбекистан
Студия 1 комната
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
Предлагается к продаже стильная евроквартира 🏙️ с дизайнерским ремонтом в престижном жилом к…
$120,000
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Агентство
Nora Blond
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Канимехский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная