3 объекта найдено
Комфортные апартаменты со всеми удобствами в центре города. в Фергана, Узбекистан
Комфортные апартаменты со всеми удобствами в центре города.
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 9/10
Urban Oasis Apartament Шахар марказида жойлашкан булиб, барча кулайликларни узида мужассам э…
$80
за сутки
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
аренда квартиры посуточно в Фергана, Узбекистан
аренда квартиры посуточно
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/5
сдаются квартиры в аренду посуточно 2 х команатная (65 кв/м) есть все удобства мебе…
Цена по запросу
квартира в аренду посуточно в Фергана, Узбекистан
квартира в аренду посуточно
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
кунлик ижарага квартира берилади без загс! документально очилган 2 хонали хама шароити…
Цена по запросу
