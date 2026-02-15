Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Эшангузар
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Эшангузар, Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Эшангузар, Узбекистан
Квартира 1 комната
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Код: 33568 #Эшангузар #Целий Шоштепа 1 хона Долгосрочная аренда семье. Звоните с 09_0…
$300
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ARENDA KVARTIRALAR
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку