Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Жилая
  4. Коттедж

Коттеджи в Чирчик, Узбекистан

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный коттедж в черновой отделке — с полностью завершённым фасадом …
$90,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Sayriddin Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается современный 2-этажный коттедж с готовым ремонтом “под ключ” в зелёном и тихом райо…
$120,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Sayriddin Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чирчик, Узбекистан

Недорогая
Элитная