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Долгосрочная аренда отелей в Чиланзарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда действующий Гостиница в Ташкент, Узбекистан
Аренда действующий Гостиница
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 68
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Чиланзар,4х этажное здание,1я линия! Сдаётся в аренду Работающая Гостиница Всё новое Общ…
$18,000
в месяц
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Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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