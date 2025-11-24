Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Бостанлыкском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коммерческое помещение 4 000 м² в Газалкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 4 000 м²
Газалкент, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 2
Адрес: Газалкент  🔹 Общая площадь: 4000 м² 🔹 Участок: 40 сотик              🔹 Закрытий зона:…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Realty Union
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку