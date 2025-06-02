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Дома с террасой в Аккурган, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Аккурган, Узбекистан
Дом 9 комнат
Аккурган, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 351 м²
Количество этажей 1
$120,000
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