  3. Кахрамон Ведущий специалист компании Rizomulk

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.academyrizomulk.uz
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.

Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.

Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.

Услуги

🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда профессиональных риелторов
🎓 Обучение риелторов в Академии

Услуги:
— Обучение и повышение квалификации риелторов
— Аренда, продажа и аналитика коммерческой недвижимости
— Подбор новостроек и инвестиционные консультации
— Доверительное управление объектами
— Юридическое и нотариальное сопровождение сделок

Квартиры
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
ЦУМ, Ц-7 Мирабадский район, ор-р 110 Школа Комнат: 2 Этаж: 6 Этажность дома: 9 Общая площа…
$133,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/9
Продается шикарная квартира 4.8.9 ГОСТ. Россия,Ойбек,м Космонавтов,Госпитальный новый евро р…
$174,999
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/7
Продаётся 3х комнатная квартира на Ц-1 ЖК Centrado. Мирзо-Улугбекский район 3/5/7. Площадь: …
$205,000
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Этаж 2/16
Продаю СВОЮ квартиру 95м2 в клубном жилом комплексе премиум-класса Кислород от Мурад Билдинг…
$299,000
Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе. в Ташкент, Узбекистан
Сдается в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе.
Ташкент
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 11
Предлагаются в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улуг…
$38
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Ташкент
Площадь 20 м²
Продаются 2 подземные парковочные (гараж) места в ЖК Via Port. под кафе Шеф Бургером и ристо…
$15,000
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
Продаётся своя квартира офис. Можно Ипотеку. Владелец. Центр, 2 большие парковки Метро Узбек…
$175,000
Коммерческое помещение 336 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 336 м²
Ташкент
Число комнат 8
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение ор-р м.Чорсу. 2.5сот 336м2 400тыс Не упустите возможность п…
$400,000
Наши агенты в Узбекистане
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
8 объектов
