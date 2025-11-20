Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Краткосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Аренда коммерческого помещения на короткий срок в Яшнабадском районе, Узбекистан

2 объекта найдено
Офис продажа в Ташкент, Узбекистан
Офис продажа
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ С ГОТОВЫМ АРЕНДАТОРОМ! ❗️ Доход — 1 300 $/месяц 📍 Район: Яшн…
$130,000
за сутки
Агентство
TNM Home
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 260 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 260 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сдаю  гостиницу в аренду в центре  города на Дархане Цена 2300у.е
Цена по запросу
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
