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Аренда квартир посуточно в Хорезмской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Хива, Узбекистан
Квартира
Хива, Узбекистан
Хива шахар маркази вогзал якинида 3 хонали новостройка 1-этажда жойлашкан уйимиз кунлик ижа…
$25
за сутки
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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