Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
248
restoranlar
4
Idora Oʻchirish
Tozalash
9 ob'ektlar topildi
Idora 45 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 45 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 45 m²
Qavat 1/9
Ofis sotiladi 45 m² - Markaz / Ts-1 yonida / eski ToshMI • Yangi ta'mirlangan, to'liq jihoz…
$73 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 324 m²
Qavatlar soni 1
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Ofis Mirzo Ulug'bek tumani Or-r Ts-1, Bibigon Maydoni…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 6
🌎 Tijorat ko'chmas mulkini sotish 📍 Mirzo-Ulug'bek tumani 📍 Diqqat: Akay City turar-joy maj…
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 295 m²
Qavatlar soni 8
Mirzo-Ulug'bek, Evos-Parkent Ofis sotiladi 295 kv.m. 8 xona Narx 1kv.m.-1500$
$1 500
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис в Мирзо Улугбеке 50м2 Стадион Старт Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис в Мирзо Улугбеке 50м2 Стадион Старт Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 4
📣 Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Mirzo-Ulug'bek tumani 📍 Belgilangan jo…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Офис-пентхаус на 19 этаже _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Офис-пентхаус на 19 этаже
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 19
noyob 70 mikroavtobus ajoyib shahar manzaralar, xususiy joylar, jonli asar, jonli san'at asa…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Wonderport
Aloqa tillari
English, Русский, עִברִית
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Idora 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Ofis uchun 150m2 tijorat maydoni sotiladi. Buz bozori, diqqatga sazovor savat. Quti. yaxshi …
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Офис на Паркентский улице _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Офис на Паркентский улице
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 8
Mebelli ofis sotiladi, Parkentskaya ko'chasi, birinchi qator, Parkent bozori yonida. 130 m².…
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Срочная продажа коммерческого помещения. Адрес Мирзо-Улукбекский район Катта-Дархон 25 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочная продажа коммерческого помещения. Адрес Мирзо-Улукбекский район Катта-Дархон 25
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 790 m²
Qavatlar soni 3
A'lo ta'mirlangan bino sotiladi. Qulay ish uchun hamma narsa mavjud. Wi-Fi, avtoturargoh, isitish
$2,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский