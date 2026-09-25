Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Yunusabad district, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
250
mehmonxonlar
7
do'konlar
3
tayyor biznes
6
Idora Oʻchirish
Tozalash
9 ob'ektlar topildi
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 74 m²
Qavatlar soni 1
$230 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Idora 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 7
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavatlar soni 1
$255 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся коммерция Юнусабад р-н 75м2 Универсам Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 9
🟢 Birinchi qatorda tijorat savdosi 📍Yunusobod tumani 📍O'lja: 2-kvartal, Supermarket 📌 Umum…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис с готовым арендатором в Юнусабаде 50м2 Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 55 m²
Qavatlar soni 4
📣 Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yunusobod tumani 📍 Diqqat: Ts-6, kafe …
$188 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается шикарный офис с дизайнерским ремонтом _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается шикарный офис с дизайнерским ремонтом
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 77 m²
Qavatlar soni 1
Dizayner tomonidan ta'mirlangan zamonaviy ofis sotiladi - Maydoni: 76 m² - Holati: Yangi diz…
$175 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Idora 67 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 67 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 67 m²
Qavat 1/4
Sotish uchun tijorat binolari Manzil: Yunusobod tumani, 9-kvartal 1 qator Maydoni: 67 kv. …
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Аренда или Продажа на Ц-5. 232 м2. Центр города. Под Бизнес _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Аренда или Продажа на Ц-5. 232 м2. Центр города. Под Бизнес
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 232 m²
Qavatlar soni 1
Коммерческое помещение площадью 232 м2. Сдаётся или продаётся. Состояние Коробка. Высокий …
$500 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Idora 41 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 41 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 41 m²
Qavat 1/4
Yunusobod tumanida shinam kvartira sotiladi. Kvartira yo'lning birinchi qatorining birinchi …
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Jasur Rieltor Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring