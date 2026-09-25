Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
106
do'konlar
5
Idora Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 30 m²
Qavatlar soni 4
Shayxontohur LCDNestoned Ofis - Or-r Toshkent shahri - 1/4/11 30m2 - Yevropa sifatli ta'mirl…
$138 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Investitsion taklif: 179 m² va 430 m² ofis maydonlari, yer osti avtoturargohi bilan _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsion taklif: 179 m² va 430 m² ofis maydonlari, yer osti avtoturargohi bilan
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 609 m²
Qavatlar soni 4
INVESTITSION TAKLIF Shayxontohur tumanidagi yangi biznes markazda so‘nggi bo‘sh maydonlar…
$745 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SAID’S FAMILY BUSINESS
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Idora 216 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 216 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 216 m²
Evro ofis sotiladi Premium sinf! Shayxontohur tumani Jongoq massivi. Ofis sotiladi! Maydo…
$375 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN