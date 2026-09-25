Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
303
restoranlar
3
mehmonxonlar
13
investitsiya mulki
4
Idora Oʻchirish
Tozalash
10 ob'ektlar topildi
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
🌟MANZIL: Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Xojib ko'chasi, Or-r JUMANJI KAFE VA Pedagogika instit…
$259 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 7
✅Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Diqqat: Kichik ayla…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
Shoshilinch ravishda sotiladi❗️ Evro noturarjoy binolari Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli k…
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 1
Manzil: Yakkasaroy tumani, Qushbegi massivi or-r: masjid, halqa yo'li bo'ylab. 🌟Xonalar: 3 (…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
"Piramit Tower" PREMIUM-KLASS ko'p funksiyali majmuasida TIZIMDAGI NOTURAR JOY SOTILADI _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
"Piramit Tower" PREMIUM-KLASS ko'p funksiyali majmuasida TIZIMDAGI NOTURAR JOY SOTILADI
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 45 m²
Qavatlar soni 49
"Piramit Tower" PREMIUM-KLASS ko'p funksiyali majmuasida TIZIMDAGI NOTURAR JOY (rasmiy notur…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 155 m²
Manzil: Yakkasaroy tumani, Qushbegi massivi yoki: masjid, Oq-tepa lavash, Kichik halqa yo'li…
$173 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 37 m²
Qavatlar soni 1
📣 Tijorat ko'chmas mulklarini sotish📌Yakkasaroy tumani 📌O'lja: Rakat, Korzinka📌Umumiy maydon…
$119 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
офисные помещения на 6 ти этажном здании в Яккасарайском районе _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
офисные помещения на 6 ти этажном здании в Яккасарайском районе
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 2 800 m²
Qavatlar soni 6
Yakkasaroy tumanida AMIRUN mehmonxonasi yonida 6 qavatli binoda ofis maydoni sotiladi. Bino …
$1 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Idora 600 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 600 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Xona sotiladi LCD Seul Mun Modmark: TRC Nakst 250 m2 da 2 ta daraja Umumiy maydoni: 500M²…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rustam Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаются Офисы с Ремонтом // ЖК Parisien // 100 и 103 м² // Цоколь _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаются Офисы с Ремонтом // ЖК Parisien // 100 и 103 м² // Цоколь
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 8
Продаются офисные помещения в ЖК Parisien, Яккасарайский район Инвестиция, которая работает…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring