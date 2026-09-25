Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Yashnabad District, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
118
tayyor biznes
6
Idora Oʻchirish
Tozalash
7 ob'ektlar topildi
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
SHOVOL 📍Tuman: Yashnobod Or-r: Magtimguli ko‘chasi “Arch mebeli” Yangi bino "Yangi hayot"…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся готовый Офис 300 кв.м. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся готовый Офис 300 кв.м.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 8
Parkent Bozori Remont bilan 5-qavat,5-qavat 8 qavatli bino 295 kvadrat 1 kotta ochiq spays 1…
$442 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Янги Офис _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Янги Офис
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
🏢 Rohat aylanasi yaqinida Hashamatli Ofis / Bino sotiladi! Sifat va qulaylikni qadrlaydig…
$1,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Birinchi liniyadagi tijoriy bino | 70 m² | Yashnobod | Sotuv / Ijara _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Birinchi liniyadagi tijoriy bino | 70 m² | Yashnobod | Sotuv / Ijara
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
🏢 Birinchi liniyadagi tijoriy bino — sotiladi va ijaraga beriladi Tijoriy bino Yashnobod …
$155 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа офис с подвалом _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа офис с подвалом
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
Sotish uchun tijorat mulki Yashnobod tumani Liunova ko'chasi (yo'lni pastga tushirish) yoki…
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
АРЕНДА в ЦЕНТРЕ 2этаж по 18$ за квм _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
АРЕНДА в ЦЕНТРЕ 2этаж по 18$ за квм
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 4
ZOVCHIY! MARKAZDA IJARA TIJORAT BIRLAR ? tuman: Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi ? Maydoni: 1…
$2 700
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Idora 72 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 72 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavatlar soni 9
zudlik bilan sotiladi, tayyor ofis
$68 700
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
My Home Real Estate Agency
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring