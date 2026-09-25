Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Toshkentda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Chilanzar district
2600
Yashnabad District
1821
Mirzo Ulug‘bek Tumani
1807
Yunusabad district
1248
Ko'proq ko'rsatish
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
11 013 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 65 m²
Qavat 8/8
3/8/8 Ул Паркентская Жилой Комплекс Ориентир Мега фитнес Новый трехуровневый мост ТЦ Ави…
$89 881
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 11/27
•••LCD NRG U-Tower••• 11.02.27 ELITA KOMPLEKSI (yoki-r Xalqlar do'stligi) Toshkent shahrinin…
$254 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 12/14
••"Imperial Club City" turar-joy majmuasi••1 xona    hovlining koʻrinishi      balkon bor …
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 70 m²
Qavat 3/4
•••CHILANZOR - 1 kv.l••• 3/3/4 balkon 2x6 G'isht uyi kvartiraning oxiri emas madaniy qo'sh…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 40 m²
Qavat 3/5
••• QUSHBEGI massivi••• 1 xona 3-qavatda 5 qavatli bino balkon 2x3 umumiy maydoni 40 m2 Joy Ajoyib!
$56 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 9/9
Afrosiyob ko'chasi Belgisi: marvarid 30 metr 3 xonali Maydoni 75 m2 9-qavat 9-qavat Alohida …
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 410 m²
Qavat 8/8
Men shaharning eng mashhur shaharlaridan birida ajoyib eksklyuziv 7 xonali penthaus sotaman.…
$2 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 91 m²
Qavat 3/4
4 qavatli binoning ideal 3-qavatida 4 xonali keng kvartira sotiladi. Nufuzli joylashuv, soki…
$159 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 135 m²
Qavat 2/4
4 qavatli binoning ideal 2-qavatida 4 xonali keng kvartira sotaman. Nufuzli joylashuv, sokin…
$179 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
🏙️ 2 XONALI Kvartira | PIRAMIT minorasi ✨ 47 qavatdan 42-qavat 📐 63 m² 🏗️ Holati: qutis…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 4/4
Shoshilinch sotiladi 3/4/4 Mirzo Ulug'bek tumanida Dune yaqinidagi Qorasuv1da Jami 78 kvad…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 5/14
"O'z Mahal" TJMda 2 xonali kvartira SOTILADI Quruvchi: «Golden House» Tumani: Mirzo Ulug…
$113 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 4/12
YANGI QURILGAN 3 XONALI KVARTIRA SOTILADI «NRG Jomiy Business» ЖК Olmazor tumani Mo‘lja…
$129 229
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 5/9
ZAMONAVIY 2 XONALI KVARTIRA SOTILADI Yunusobod tumani Mo‘ljal: Gidrometeorologiya markaz…
$116 846
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 133 m²
Qavat 7/10
PREMIUM 4 XONALI KVARTIRA SOTILADI «LONDON» ЖК Novomoskovskaya ko‘chasi Mirzo Ulug‘bek …
$389 832
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 1/5
Parkentskiy 1v2 43 kV metrda kvartira sotiladi batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling yoki yozing
$57 156
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
Kvartira sotiladi Toshkent markazida elit osmono'par binoda 63 kvadrat metr quti batafsil ma…
$169 776
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 73 m²
Qavat 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
Kvartira PIRAMIT TOWER majmuasining 42-qavatida joylashgan. Maydoni — 63 m², derazalaridan …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 1/6
2 xonali kvartira sotiladi Yangixayot tumani. ID A0001 ID: A0001 2 xonali kvartira sotiladi…
$79 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavat 8/8
Yakkasaroy tumani studio penthaus kvartira sotiladi. ID L003 ID: L003 Pentxaus studio kvarti…
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 125 m²
Qavat 8/9
Olmazor City yangi uy-joy majmuasida 5 xonali kvartira sotiladi 125 m² maydonga ega keng …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 57 m²
Qavat 3/5
2v3/3/5 Karasu-3 54,6 m.kV Ikki xonali kvartira uch, uchinchi qavat, besh qavatli uyga aylan…
$75 400
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 135 m²
Qavat 7/7
UMUMIY MA'LUMOT Toshkent uchun chinakam noyob format: keng terasli, 5 metrli shiftli yuqori…
$267 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 260 m²
Tarixga ega noyob kvartira — Shayxontohur tumanida 260 m² qulay makon 🏡 Toshkent ko‘chmas…
$240 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 47 m²
Qavat 9/9
Продажа квартира 2-комнатная Яшнабадский район. ID L00009 ID: L00009 Продажа квартира 2-…
$66 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 9/12
Kvartira sotiladi Assalom Boglar turar-joy majmuasi Oltin uy 2 xonali studiya Umumiy mayd…
$65 115
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 63 m²
Qavat 12/16
🏙️ TXT GROUP TOMONIDAN QURILAYOTGAN “TERMINAL” TURAR-JOY MAJMUASIDAGI 2 XONALI KVARTIRA | MI…
$59 103
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 91 m²
Qavat 3/4
4 qavatli binoning ideal 3-qavatida 4 xonali keng kvartira sotiladi. Nufuzli joylashuv, soki…
$159 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

pentxauslar
ko'p darajali kvartiralar
studiya kvartiralari
bir xonali
ikki xonali
uch xonali
to'rt xonali

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
3 xonali uy Golf maydoni
arzon
elita

Kvartira sotib olish — jiddiy qaror. Qaror qanchalik to‘g‘ri qabul qilinsa, yashash qulayligi shunchalik yuqori bo‘ladi — bu nafaqat maishiy, balki boshqa jihatlarga ham taalluqlidir.

Toshkentdagi uy-joy bozori barqaror talab o‘sishini ko‘rsatmoqda, va bu tendensiya har yili kuchaymoqda. Biroq, bitimning barcha tafsilotlarini tushunish uchun mintaqaviy xususiyatlarni ham hisobga olish kerak.

Toshkentda kvartirani qanday sotib olish va nimalarga e’tibor berish kerak

Toshkentda ko‘chmas mulk xaridida e’tibor berish kerak bo‘lgan eng muhim jihatlardan biri — mavsumiylikdir. Bu faqat ijaraga emas, balki xaridga ham taalluqlidir. Masalan, qishda uy narxlari odatda pasayadi, va bunga mantiqiy sabab bor: sovuq havoda (o‘rtacha -10 daraja, harorat muzdek bo‘lmasa-da) ko‘pchilik ko‘cha kezib mos variant izlashga tayyor emas.

Bahor kelishi bilan bozor jonlanadi. Yozda esa bu jonlanish yana pasayadi — bu safar odamlar ta’til, sayohat bilan band bo‘ladi va ko‘chmas mulk ikkinchi o‘ringa suriladi.

Ammo bum faqat kuzda boshlanadi: issiqlik pasayadi, lekin sovuq havo hali boshlanmagan bo‘ladi. Natijada talab va narxlar keskin oshadi.

Qolgan holatlarda esa umumiy tavsiyalar mavjud:

  • Pod'yezdni baholang. Faqat yuzaki ko‘z tashlash emas, balki har bir detalgacha sinchiklab tekshirish muhim: chiroqlarning ishlashidan havoning tozaligigacha.
  • Hovliga ham e’tibor bering. U qanchalik tartibli, yashil hududlar bormi, bolalar maydonchasi holati yaxshimi, avtoturargohlar yetarlimi — bularning barchasi muhim.
  • Sotuvchidan ta’mir qachon qilinganini (va umuman qilingan-qilinmaganini) so‘rang. Bu uy holati haqida ko‘p narsani aytib beradi.
  • Eng yaxshi yo‘l — kvartirani bir necha marta ko‘rib chiqish: ertalab ham, kechqurun ham, tabiiy va sun’iy yoritishda. Faqat shundagina barcha mayda detallarni payqash mumkin bo‘ladi.

Toshkentda kvartira sotilishi bo‘yicha mashhur tumanlar

Oldinda markaziy tumanlar — Mirabad va Mirzo Ulug‘bek tumanlari bor. Bu hududlar ko‘plab kafe, restoranlar va diqqatga sazovor joylar mavjudligi sababli xorijliklar (ekspatlar) orasida ayniqsa mashhur. Tezkor hayot tarzini yoqtiradigan va voqealar markazida bo‘lishni istaydiganlar uchun ideal tanlov.

Yana biroz tinchroq variantlar ham bor, masalan — Yunusobod tumani. Bu yerda biznes-markazlar, akvapark, Yapon bog‘i va universitetlar mavjud — bularning barchasi Amir Temur shohko‘chasi bo‘ylab joylashgan. Tuman qadimgi va yangi qurilishlarni uyg‘un tarzda birlashtiradi.

Arzonroq variantlarni Chilonzorda topish mumkin. Bu — shaharning eng yirik tumanlaridan biri. Hudud ko‘p yashilliklarga boy, bog‘lar va dam olish maskanlari ko‘p. “Tinch” variantlar esa — Olmazor va Bektemir tumanlaridir. Bu joylarda uylardan ko‘p emas, ammo uy narxlari ancha qulay.

Toshkentdagi kvartiralar bo‘yicha tez-tez beriladigan savollar

Toshkentda kvartiraning o‘rtacha narxi qancha?

Narxlar har xil. Arzonroq kvartiralarni 130 million so‘mdan biroz yuqori narxda topish mumkin. Premium toifadagi obyektlar esa 6–7 milliard so‘m atrofida baholanadi. O‘rtacha narx esa taxminan 1 milliard so‘mni tashkil etadi.

Toshkentda sotuvda qanday o‘lchamdagi kvartiralar mavjud?

Kvartiralarning maydoni ham – narxidagi kabi – juda turlicha. Eng kichik maydon 8 kv.m. bo‘lsa, eng kattasi 70 ming kv.m.ga yetadi.

Toshkentdan kvartira topish qiyinmi?

Umuman qiyin emas. Bizning saytimizda har qanday byudjet va didga mos minglab e’lonlar mavjud. Qulay tomoni shundaki, ularning deyarli barchasida parametrlar bo‘yicha to‘liq saralash mavjud.