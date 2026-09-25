Kvartira sotib olish — jiddiy qaror. Qaror qanchalik to‘g‘ri qabul qilinsa, yashash qulayligi shunchalik yuqori bo‘ladi — bu nafaqat maishiy, balki boshqa jihatlarga ham taalluqlidir.
Toshkentdagi uy-joy bozori barqaror talab o‘sishini ko‘rsatmoqda, va bu tendensiya har yili kuchaymoqda. Biroq, bitimning barcha tafsilotlarini tushunish uchun mintaqaviy xususiyatlarni ham hisobga olish kerak.
Toshkentda kvartirani qanday sotib olish va nimalarga e’tibor berish kerak
Toshkentda ko‘chmas mulk xaridida e’tibor berish kerak bo‘lgan eng muhim jihatlardan biri — mavsumiylikdir. Bu faqat ijaraga emas, balki xaridga ham taalluqlidir. Masalan, qishda uy narxlari odatda pasayadi, va bunga mantiqiy sabab bor: sovuq havoda (o‘rtacha -10 daraja, harorat muzdek bo‘lmasa-da) ko‘pchilik ko‘cha kezib mos variant izlashga tayyor emas.
Bahor kelishi bilan bozor jonlanadi. Yozda esa bu jonlanish yana pasayadi — bu safar odamlar ta’til, sayohat bilan band bo‘ladi va ko‘chmas mulk ikkinchi o‘ringa suriladi.
Ammo bum faqat kuzda boshlanadi: issiqlik pasayadi, lekin sovuq havo hali boshlanmagan bo‘ladi. Natijada talab va narxlar keskin oshadi.
Qolgan holatlarda esa umumiy tavsiyalar mavjud:
- Pod'yezdni baholang. Faqat yuzaki ko‘z tashlash emas, balki har bir detalgacha sinchiklab tekshirish muhim: chiroqlarning ishlashidan havoning tozaligigacha.
- Hovliga ham e’tibor bering. U qanchalik tartibli, yashil hududlar bormi, bolalar maydonchasi holati yaxshimi, avtoturargohlar yetarlimi — bularning barchasi muhim.
- Sotuvchidan ta’mir qachon qilinganini (va umuman qilingan-qilinmaganini) so‘rang. Bu uy holati haqida ko‘p narsani aytib beradi.
- Eng yaxshi yo‘l — kvartirani bir necha marta ko‘rib chiqish: ertalab ham, kechqurun ham, tabiiy va sun’iy yoritishda. Faqat shundagina barcha mayda detallarni payqash mumkin bo‘ladi.
Toshkentda kvartira sotilishi bo‘yicha mashhur tumanlar
Oldinda markaziy tumanlar — Mirabad va Mirzo Ulug‘bek tumanlari bor. Bu hududlar ko‘plab kafe, restoranlar va diqqatga sazovor joylar mavjudligi sababli xorijliklar (ekspatlar) orasida ayniqsa mashhur. Tezkor hayot tarzini yoqtiradigan va voqealar markazida bo‘lishni istaydiganlar uchun ideal tanlov.
Yana biroz tinchroq variantlar ham bor, masalan — Yunusobod tumani. Bu yerda biznes-markazlar, akvapark, Yapon bog‘i va universitetlar mavjud — bularning barchasi Amir Temur shohko‘chasi bo‘ylab joylashgan. Tuman qadimgi va yangi qurilishlarni uyg‘un tarzda birlashtiradi.
Arzonroq variantlarni Chilonzorda topish mumkin. Bu — shaharning eng yirik tumanlaridan biri. Hudud ko‘p yashilliklarga boy, bog‘lar va dam olish maskanlari ko‘p. “Tinch” variantlar esa — Olmazor va Bektemir tumanlaridir. Bu joylarda uylardan ko‘p emas, ammo uy narxlari ancha qulay.