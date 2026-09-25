Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
bir xonali
18
ikki xonali
3
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
170 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 4/12
YANGI QURILGAN 3 XONALI KVARTIRA SOTILADI «NRG Jomiy Business» ЖК Olmazor tumani Mo‘lja…
$129 229
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 125 m²
Qavat 8/9
Olmazor City yangi uy-joy majmuasida 5 xonali kvartira sotiladi 125 m² maydonga ega keng …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavat 2/4
🏠 Olmazor tumanida keng 5–6 xonali kvartira sotiladi Umumiy maydoni 120 m² bo‘lgan kvarti…
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 72 m²
Qavat 12/3
#Shayxontoxur #Yangi bino #Sebzar - Or-r 22-maktab - 2/3/10 72m2 - Monolit/Alohida - Balkon …
$105 106
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 96 m²
Qavat 5/12
Anor turar-joy majmuasidagi kvartira qulay joyda joylashgan zamonaviy yangi bino. Yaxshi may…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Marco Polo
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 110 m²
Qavat 11/15
Park City turar-joy majmuasi Belgilangan manzili: Olmazor shahri V dole yo'li 11/4/15 11-qa…
$158 972
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 9/11
“Navastroyka” turar-joy majmuasi Qorasaroy Belgilangan manzili: Olmazor shahri V dole yo'li…
$130 087
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 65 m²
Qavat 4/5
В массиве Кора-Камыш, 1/1, продается трехкомнатная квартира. Квартира расположена на 5-м эт…
$75 371
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 2/5
🏠 Qorakamish 1/2 da 2 xonali kvartira sotiladi Qorakamish 1/2 massivining markazida, 5-uy…
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 131 m²
Qavat 9/11
Алмазарский район Ориентир-Трц Riviera Ул. Нурафшон Новостройка Комнат-5 Этаж-9 Этажность-…
$186 614
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 95 m²
Qavat 5/9
Продажа квартира 4-комнатная Алмазарский район. ID V00069 ID: V00069 Продажа квартира 4-…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 113 m²
Qavat 10/10
Olmazor tum JK River PARK 113 m2 3 xona 4 xona qilip foydalansa bo'ladi Lokatsya zo'r kadast…
$124 300
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 91 m²
Qavat 5/5
Olmazor tumani, Kichik halqa yo‘li ko‘chasida joylashgan Cambridge Village turar-joy majmuas…
$193 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 68 m²
Qavat 5/12
Assalom Jomiy Oltin uyi 68,26 m2 2 ta hammom ochiq balkon oxirigacha kirish 2 ta lift sh…
$108 109
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 3/9
ПРОДАЕТСЯ 3/3/9 на: Себзор Алмазарский район Ор.р: Ат-Тирмизи мечет Комната:3 Этаж: 3 Этаж…
$109 419
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 26 m²
Qavat 3/4
1 xonali kvartira sotiladi Olmazor tumani. ID ID: B00092 Kvartira sotiladi 1 xonali Umumiy…
$40 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 140 m²
Qavat 1/1
Kvartira Qora Qamish hududida, 2/5 Muhbir mo‘ljalida joylashgan. Xonadon 1-qavatda joylashg…
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 7/9
9 qavatli uyning 7-qavatida 3 xonali ajoyib xonadon sotaman. Umumiy maydoni 72 kvadrat metr.…
$119 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 3/12
NRG Jomiy turar-joy majmuasida 1 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi! 1/3/12 qavat Maydon…
$78 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 64 m²
Qavat 3/9
Себзар 2/3/9 Ор-р: НБУ банк Отдельный вход Новый лифт Площадь: 64м2 Состояние: хорошее С м…
$86 330
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 77 m²
Qavat 13/15
Assalom Jomiy Jomiy Ekro-ning dunyo atrof-muhit standartlariga muvofiq oltin uyning loyihasi…
$97 343
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 68 m²
Qavat 4/5
Массив Каракамыш 1/2 Продается СРОЧНО 3/4/5  Общая площадь 68 кв.м Состояние средне…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 5/5
Krakamisda sotiladigan kvartira 1*2\5\5 Umumiy maydoni 42 m2 Balkon 2x6 Tel 90 960 22 00 P
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 41 m²
Qavat 2/13
Shoshilinch sotiladi: Golden House’ning «Assalom Jomiy» ЖКdagi 2 xonali kvartirasi. Kvartir…
$60 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 4/9
Sotiladi 2/4/9 kvartira 📍 Tinchlik metro bekati yaqinida 📍 Chorsu bozoriga yaqin joylash…
$87 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavat 2/4
#Шайхантахур #Себзор -Ор-р НБУ банк -5 комнатная квартира -2 этаж -4х этажный дом -Общ…
$133 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 5/9
ЖК Кора сарой ^НОВОСТРОЙКА 3 КОМ Продаетстя 3^2 ком 5 этаж 3^2/5/9 Вся Условия есть Цена-1…
$115 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Sardor
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 57 m²
Qavat 15/15
Assalom Jomiy Jomiy Ekro-ning dunyo atrof-muhit standartlariga muvofiq oltin uyning loyihasi…
$70 221
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 24 m²
Qavat 8/25
Продаётся 1-на комнатная квартира в ЖК Modera Towers Ориентир: ул.Шота Руставели, Океан, Я…
$103 396
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 38 m²
Qavat 1/2
Qorasaroy 1-qavat baland shift 2/1/2 2 xonali kvartira tez sotiladi! Qulay va yorqin. 2/1/2 …
$38 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Golf maydoni
arzon
elita