Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Studiya kvartirasi

Toshkentda studiya kvartiralar, Oʻzbekiston

;
Yashnabad District
6
Mirzo Ulug‘bek Tumani
17
Yunusabad district
14
Mirabad District
4
Ko'proq ko'rsatish
Studiya kvartirasi Oʻchirish
Tozalash
47 ob'ektlar topildi
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 12/14
••"Imperial Club City" turar-joy majmuasi••1 xona    hovlining koʻrinishi      balkon bor …
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 39 m²
Qavat 9/16
🏢 NRG MEROS turar joy majmuasida yangi xonadon sotiladi 📍 Manzil: Mirobod tumani, Alfraga…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 135 m²
Qavat 2/4
Дархан, Т.Ханум, 4/2/4. 77-серия. Зал большой. Кухня на месте сушилки. Лоджии как комнаты - …
$15
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 2/16
Golden House-dan yangi loyihada kvartira sotiladi Shahar markaziga arzon narxlarda kirish u…
$40 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 3/16
O'z Makon - Mirobod tumanida zudlik bilan tayyor studio sotiladi Raqamlar o'zi uchun gapira…
$84 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 12/13
- Ор-р Аския базар - 2/12/13 58м2 - монолит - студия - Балкон - есть не торец - Сан Узел…
$98 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 64 m²
Qavat 9/9
"KYPARIS" turar-joy majmuasi 3/9/9 (yoki-r "Uzoq asar" savati Blok ichidagi uy/ Yopiq xavfsi…
$149 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 60 m²
Qavat 9/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
$59 225
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 63 m²
Qavat 12/16
Zamonaviy “Terminal” turar-joy majmuasida (TXT Group) 2 xonali kvartira sotiladi Mirabad …
$66 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 13 m²
Qavat 7/9
$16 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 43 m²
Qavat 9/9
ЖК "КИПАРИС" 2/9/9 (ор-р "Шедевр "Корзинка  Дом внутри квартала/ Закрытый охран.двор/ …
$110 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 7/14
🏡 Imperial City Club turar-joy majmuasida dizaynerlik kvartirasi sotiladi 📍 Diqqat: Ts-2 - …
$103 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 30 m²
Qavat 10/14
🔑 Imperial City Club turar-joy majmuasidagi dizaynerlik kvartirasi 📍 Diqqat: Ts-2, Oloy bozo…
$94 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 46 m²
Qavat 16/16
Yangi qurilish premium toifadagi kvartiralar sotiladi. Kelishilgan boshlang'ich 1m2 uchun 29…
$128 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Kahramon Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 2/8
45 m² maydonga ega, hovliga qaragan 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 2025-yilda foydala…
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 39 m²
Qavat 2/9
$28 373
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 15/30
$111 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 25 m²
ПРОДАЁТСЯ 1 комнатная Этаж 4 Этажность дома 14 НОВОСТРОЙКА Ж/К Prestige Gardens Улица…
$56 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 9/9
Неотъемлемая часть террасса, 45 м²
$133 973
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 26 m²
Qavat 16/24
Premium klassdagi «Modera Towers» turar joy majmuasida 1 xonali xonadon Quruvchi: «Zaytun…
$94 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 38 m²
Qavat 24/51
Kvartira SOTISH YANGI QURILISH Nest One turar-joy majmuasi Shayxontohur tumani YOKI: Toshken…
$175 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 65 m²
Qavat 2/2
Продам уникальную 2-в-1 квартиру в Яшнабадском районе – отличное вложение!  Адрес: ули…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavat 18/19
90 kv. M 90 kv.m, keng yashash xonasi, zamonaviy hammom va ajoyib ko'rinishga ega. Qattiq da…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Wonderport
Aloqa tillari
English, Русский, עִברִית
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 106 m²
Qavat 7/9
ID 1 sotish kvartirasi: Yangi bino: Yakkasaroy maydoni 106 kV 106 kV 106 kV. Xonalar soni 10…
$173 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
makon realty
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 43 m²
Qavat 3/9
$92 767
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 60 m²
Qavat 5/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
$59 225
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 46 m²
Qavat 5/9
$99 239
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 47 m²
Qavat 4/9
$101 396
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 45 m²
Qavat 7/7
Неотъемлемая часть терраса 45 м²
$135 914
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 48 m²
Qavat 9/9
$32 864
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita