Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
116 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 73 m²
Qavat 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 1/6
2 xonali kvartira sotiladi Yangixayot tumani. ID A0001 ID: A0001 2 xonali kvartira sotiladi…
$79 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 79 m²
Qavat 6/9
Янги куриб битказилган ва барча шароитларга эга "Nurhayat Residence"да 3 хонали (гардероб ва…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Qavat 1/5
Kvartira sotiladi, KUYLYUK 5 5\1\5 Balkon 2 x 6 Katta oila uchun yaxshi! Tel 90 960 22 00 P
$115 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 128 m²
Qavat 9/9
5 xonali kvartira sotiladi Yangi Hayot. ID R0042 ID: R0042 5 xonali kvartira sotiladi Umumi…
$76 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/9
Sergeliysk tumanida sotiladigan kvartira 2\4\9  Balkon 2 x 6  Lift rabochiy  Xoroshaya …
$58 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 60 m²
Qavat 2/7
Сергели 7А 3/2/7 Ориентир: 4- бекат Ремонт: С Ремонтом Тип строения: Кирпичный Планир…
$63 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KSK Invest
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 43 m²
Qavat 8/16
1 xonali kvartira sotiladi — Yangi Darxon, Yangihayot tumani 43 m² maydonga ega 1 xonali …
$44 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 2/7
🏠 2 xonali kvartira shoshilinch sotiladi G‘ishtli yangi qurilgan uyning 2-qavatida joylas…
$61 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 1/2
Дом расположен не по далеку от метро и автобусной остановки .В данной квартире свежий ремонт…
$38 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 42 m²
Qavat 11/12
2 xonali kvartira sotiladi. ID 100156 ID: 100156 2 xonali kvartira sotiladi. Turarjoy maj…
$45 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 31 m²
Qavat 3/6
Shaxsiy 1 xonali sotiladi, Yangixayot tumani, Sergeli metro bekati, bolalar bog'chasi, makta…
$46 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 79 m²
Qavat 4/7
3 xonali kvartira sotiladi, ta’miri yaqinda qilingan. Ta’mirlash ishlari yaqinda yakunlanga…
$82 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 10/16
«Sokin Makon-2» TJMdan 2 xonali kvartira — ipoteka va subsidiya asosida! Kvartira 16 qava…
$54 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 6/7
2/6/7 Yangi metroning 3-bekati shu hududda joylashgan. Qurilish uchastkasi 8. G'ishtli uy,…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 31 m²
Qavat 2/9
Sergeli tumanida, Index Bozor yaqinida shinam 1 xonali kvartira sotiladi. Kvartira qulay …
$38 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 4/7
Sergeli 5a, 1-qator, O'zgarish metro bekati, 2-bekatdan 100 metr uzoqlikda joylashgan shaxsi…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 58 m²
Qavat 4/7
3 xonali kvartira sotiladi Yangixayot tumani. ID V00190 ID: V00190 3 xonali kvartira sotilad…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 118 m²
Qavat 9/9
5 xonali kvartira sotiladi Yangi Hayot. ID R0041 ID: R0041 5 xonali kvartira sotiladi Umumi…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 56 m²
Qavat 6/7
Yangi hayot tumanida, Sergeli-5A massivi, 2-liniyada 3 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 7…
$72 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 40 m²
Qavat 15/16
1 xonali kvartira sotiladi Yangi Xayot tumani. ID V00133 ID: V00133 Kvartira sotiladi 1 xon…
$43 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 72 m²
Qavat 1/9
Shoshilinch! ЖК Nur Hayat’da 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira «pod klyuch» holatida b…
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 110 m²
Qavat 2/3
Olmazor tumanida 3 xonali kvartira sotiladi Umumiy maydoni 110 m² bo‘lgan keng kvartira T…
$115 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 6/7
#Сергели8 МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКА ОСТАЁТСЯ 2/6/7 Ориентир: 3-бекат 1 км Ремонт: Евроремонт …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KSK Invest
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 36 m²
Qavat 7/9
Ajoyib hududda 2 xonali kvartira, ajoyib joylashuv, rivojlangan infratuzilma, qulay transpor…
$45 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland ko'chmas mulk agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 151 m²
Qavat 1/3
Kvartira 151.3 m kv koropka Sergeli moshina bozor roparasida 1 etaj 76 m kv    2 xona, 1oshx…
$120 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 5/7
Сергели 5а С МЕБЕЛЬЮ 2/5/7 Ориентир: Метро 3-бекат 150 метр Ремонт: С Ремонтом Тип …
$51 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KSK Invest
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 4/9
TOSHKENTDA 2 XONALI Kvartira. YANGI-HAYOT. DUSTLIK MASSIVE 2. 4-QAT.DA. 9 POLI UYDA. NARX
$548 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavat 3/5
Kvartira sotuv uchun sotuv uchun 7, 200 metr, metro stantsiyasidan 200 metr. 5 qavatli uy /…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 55 m²
Qavat 1/12
Сергели Янги Чоштепа 2/1/12 Ориентир: 1- бекат 50 метр Ремонт: Евроремонт Тип строе…
$60 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KSK Invest
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita