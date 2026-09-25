Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Yashnabad District, Oʻzbekiston kvartiralar

;
ko'p darajali kvartiralar
7
studiya kvartiralari
6
bir xonali
271
ikki xonali
88
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 821 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 111 m²
Qavat 4/7
4/4/7 Парк Ашхабад!Ул.Махтумкули Кирпичный дом , комнаты раздельные! Балкон 4м на 1,30м. Пло…
$156 793
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 47 m²
Qavat 9/9
Продажа квартира 2-комнатная Яшнабадский район. ID L00009 ID: L00009 Продажа квартира 2-…
$66 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 3/9
2 XONALI KVARTIRA SOTILADI NRG BI SADO ЖК Yashnobod tumani Mo‘ljal: TAPOiCH ko‘prigi …
$115 204
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 47 m²
Qavat 9/5
НОВОСТРОЙКА 2/9/9 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Обща…
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 75 m²
Qavat 6/9
Квартира 3ком/6/9 75 кв. парк Эльбек Авторский ремонт Локация: парк Эльбек м.Ташкент 3 к…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 111 m²
Qavat 3/7
НОВОСТРОЙКА! 4/3/7 На улице Махтумкули Яшнабадский РАЙОН ОБЩАЯ Площадь: 111м2 Состояние: Ев…
$254 664
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 66 m²
Qavat 7/14
Квартира 3ком/7/14 66 кв. ЖК Infinity авторский ремонт Локация: ЖК Infinity, парк Эльбек,…
$280 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 64 m²
Qavat 1/3
3/1/3 Сергели! Метро Узгариш!или Чаштепа! 76 -мактаб рупарасида! Трёхкомнатная квартира на…
$52 431
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Megarieltor
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 31 m²
Qavat 10/12
НОВОСТРОЙКА 1/10/12 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Общая …
$59 921
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 6/9
СВОЯ НОВОСТРОЙКА! 2/6/9 Компл. BI Sado Comfort ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) О…
$94 875
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 48 m²
Qavat 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Megarieltor
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 9/9
​«Assalom Sohil» TJMda 1 xonali kvartira SOTILADI. Quruvchi: Golden House kompaniyasi …
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
YASHNABOD tumani Mumtoz ko'chasi 1/2/2 G'ishtli uy Balkon 2x6 Hudud 44 Vaziyat ta'mirlashni …
$59 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 67 m²
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi Yashnaobod tumani 3 4 balkonga 2 6 ga aylantirilgan batafsil ma'lumot uchu…
$70 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 77 m²
Qavat 8/15
$103 667
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 77 m²
Qavat 11/16
$99 343
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 145 m²
Qavat 2/7
Kvartira sotiladi 4 evro kvartira Novza Golden House 20B bino 2-qavat Panoramik derazalar. E…
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 76 m²
Qavat 4/12
$101 190
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 77 m²
Qavat 12/16
$98 036
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 4/4
Kvartira egasidan, 2 xona 3 xonaga aylantirilgan, 55 kv.m. Ta'mirlash kerak. Afzalliklari qa…
$61 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 52 m²
Qavat 13/12
$63 220
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 73 m²
Qavat 13/16
$94 333
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 110 m²
Qavat 1/9
Assalom Soxil turar-joy majmuasida 2-qatorda ikki qavatli keng xonadon sotiladi. Dorixona, b…
$142 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 78 m²
Qavat 10/15
$104 477
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 51 m²
Qavat 12/16
Yangi bino O'z Makon turar-joy majmuasi Oltin uydan Mirobod tumani st. Farg‘ona yo‘li, t…
$124 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 39 m²
Qavat 5/9
Green Park turar-joy majmuasida Maxtumquli ko'chasida 1 xonali kvartira mebellari bilan sotiladi
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Qavat 4/55
- Ор-р Узбум - 3/4/9 55м2 - Кирпич - комнаты смежно-раздельные - Балкон - есть не торец …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita

So‘nggi bir necha yil ichida Yashnobod tumani deyarli ikkinchi hayotini boshdan kechirmoqda. Eski kvartallar o‘rnida zamonaviy turar-joy majmualari paydo bo‘lmoqda, yo‘llar kengaymoqda, atrofda esa do‘konlar, maktablar va yashil hududlar ko‘paymoqda. Tuman tinch chekka hududdan to‘liq va mustaqil yashash markaziga aylanmoqda.

Agar ochiq aytsak, bugun Yashnabodda kvartira sotib olish nafaqat kvadrat metrlarga, balki kelajakka investitsiya qilish demakdir, chunki tuman Toshkentning boshqa qismlariga nisbatan tezroq rivojlanmoqda.

Yashnobodning jozibasi

Asosiy afzallik — qulay joylashuv. Markazga yetib borish oson: yo‘l 10-15 daqiqa, tirbandlik bo‘lmasa. Shu bilan birga, tuman tinch, ortiqcha shovqin va zich qurilishdan holi.

Infratuzilma ko‘z oldimizda rivojlanmoqda: yangi bog‘chalar, maktablar, savdo markazlari, dorixonalar, fitnes-klublar. Ko‘chalar toza va keng, dam olish kunlari esa bolalar bilan sayr qilish yoki uy yaqinidagi kafelarda do‘stlar bilan uchrashish qulay.

Ko‘plab mahalliy aholi Yashnabodni «ko‘tarilayotgan tuman» deb ataydi: yaqinda narxlar o‘rtacha bo‘lgan bo‘lsa, hozir talab sezilarli darajada oshgan. Va bu tushunarli.

Ko‘chmas mulk bozori

Bu yerda bozor xilma-xil: zamonaviy majmualar ham, sifatli ikkilamchi uylar ham mavjud. Yangi uylarda kvadrat metr narxi quruvchi, ta’mir va joylashuvga qarab $900-1500 atrofida.

Ikkilamchi bozor biroz arzonroq, taxminan $700-900 kvadrat metr, lekin kvartira holati va metro yaqinligiga qarab farq qiladi.

Taxminiy narxlar:

  • 1 xonali kvartiralar — $50 000-60 000, ko‘pincha ta’mir bilan;
  • 2 xonali — $70 000-90 000, yosh oilalar orasida mashhur;
  • 3 xonali va kattaroq — $100 000 dan, ayniqsa yangi uylarda va ishbilarmon ko‘chalarga yaqin bo‘lsa.

Kimlar uchun mos

Tuman turli xil va har kim o‘zini topishi mumkin.

  • Oilaviy juftliklar — tinchlik, yashil hovlilar va maktablarga yaqinligi uchun;
  • Yosh mutaxassislar — yaxshi transport aloqasi va ishga tirbandliksiz yetib borish imkoniyati uchun;
  • Investorlar — narxlarning barqaror o‘sishi va ijaraga berishdagi yuqori talab tufayli.

Ayniqsa, Yashnabodda kvartiralarni ijaraga berish uchun sotib olish faol: atrofda ko‘plab ofislar, texnoparklar, ta’lim muassasalari mavjud va ijarachilar tez topiladi.

Perspektiva va investitsiya qiymati

Statistikaga ko‘ra, so‘nggi 2-3 yil ichida tuman kvadrat metrlari narxi taxminan 20-25% ga oshgan. Bu tabiiy: bo‘sh uchastkalar kamaymoqda, qurilish zichlashmoqda va xaridorlar qiziqishi kamaymayapti.

Bugungi kunda Yashnabod kvartiralari zamonaviy rivojlanish sur’ati, qulaylik va rejalashtirilgan infratuzilmaning uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Bu yerda yashash qulay, ishlash oson va investitsiya foydali.

Agar ilgari Yashnabod «uyquchi chekka hudud» sifatida qaralgan bo‘lsa, hozir u zamonaviy, ishonchli va dinamik tuman bo‘lib, shahar hayotining yangi standartlarini belgilamoqda.

Будет ли расти цена на квартиры на Паркентской после завершения всех строек?

Паркентская уже сформировалась как премиальный субрынок. Резкого скачка «иксов» ждать не стоит, но стабильный рост на 10-12% в год сохранится за счет развития ритейла и сферы услуг. Это надежная локация для сохранения капитала.

Есть ли проблемы с подачей воды или электричества в этом районе?

Яшнабад — старый промышленный район с изношенными сетями в некоторых частях (особенно массив Панельный). В новых жилых комплексах эти проблемы решены установкой насосов и современных ГРЩ, но при покупке вторичного жилья проверку состояния щитовых в подъезде стоит сделать обязательной частью осмотра.

Стоит ли инвестировать в новостройки на окраине района ближе к Рохату?

Это игра «вдолгую». Сейчас там активно формируется инфраструктура. Если ваша цель — перепродажа через 3-5 лет, когда вокруг вырастут новые кварталы и торговые центры, то это перспективное направление с самым низким входным билетом.