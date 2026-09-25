So‘nggi bir necha yil ichida Yashnobod tumani deyarli ikkinchi hayotini boshdan kechirmoqda. Eski kvartallar o‘rnida zamonaviy turar-joy majmualari paydo bo‘lmoqda, yo‘llar kengaymoqda, atrofda esa do‘konlar, maktablar va yashil hududlar ko‘paymoqda. Tuman tinch chekka hududdan to‘liq va mustaqil yashash markaziga aylanmoqda.
Agar ochiq aytsak, bugun Yashnabodda kvartira sotib olish nafaqat kvadrat metrlarga, balki kelajakka investitsiya qilish demakdir, chunki tuman Toshkentning boshqa qismlariga nisbatan tezroq rivojlanmoqda.
Yashnobodning jozibasi
Asosiy afzallik — qulay joylashuv. Markazga yetib borish oson: yo‘l 10-15 daqiqa, tirbandlik bo‘lmasa. Shu bilan birga, tuman tinch, ortiqcha shovqin va zich qurilishdan holi.
Infratuzilma ko‘z oldimizda rivojlanmoqda: yangi bog‘chalar, maktablar, savdo markazlari, dorixonalar, fitnes-klublar. Ko‘chalar toza va keng, dam olish kunlari esa bolalar bilan sayr qilish yoki uy yaqinidagi kafelarda do‘stlar bilan uchrashish qulay.
Ko‘plab mahalliy aholi Yashnabodni «ko‘tarilayotgan tuman» deb ataydi: yaqinda narxlar o‘rtacha bo‘lgan bo‘lsa, hozir talab sezilarli darajada oshgan. Va bu tushunarli.
Ko‘chmas mulk bozori
Bu yerda bozor xilma-xil: zamonaviy majmualar ham, sifatli ikkilamchi uylar ham mavjud. Yangi uylarda kvadrat metr narxi quruvchi, ta’mir va joylashuvga qarab $900-1500 atrofida.
Ikkilamchi bozor biroz arzonroq, taxminan $700-900 kvadrat metr, lekin kvartira holati va metro yaqinligiga qarab farq qiladi.
Taxminiy narxlar:
- 1 xonali kvartiralar — $50 000-60 000, ko‘pincha ta’mir bilan;
- 2 xonali — $70 000-90 000, yosh oilalar orasida mashhur;
- 3 xonali va kattaroq — $100 000 dan, ayniqsa yangi uylarda va ishbilarmon ko‘chalarga yaqin bo‘lsa.
Kimlar uchun mos
Tuman turli xil va har kim o‘zini topishi mumkin.
- Oilaviy juftliklar — tinchlik, yashil hovlilar va maktablarga yaqinligi uchun;
- Yosh mutaxassislar — yaxshi transport aloqasi va ishga tirbandliksiz yetib borish imkoniyati uchun;
- Investorlar — narxlarning barqaror o‘sishi va ijaraga berishdagi yuqori talab tufayli.
Ayniqsa, Yashnabodda kvartiralarni ijaraga berish uchun sotib olish faol: atrofda ko‘plab ofislar, texnoparklar, ta’lim muassasalari mavjud va ijarachilar tez topiladi.
Perspektiva va investitsiya qiymati
Statistikaga ko‘ra, so‘nggi 2-3 yil ichida tuman kvadrat metrlari narxi taxminan 20-25% ga oshgan. Bu tabiiy: bo‘sh uchastkalar kamaymoqda, qurilish zichlashmoqda va xaridorlar qiziqishi kamaymayapti.
Bugungi kunda Yashnabod kvartiralari zamonaviy rivojlanish sur’ati, qulaylik va rejalashtirilgan infratuzilmaning uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Bu yerda yashash qulay, ishlash oson va investitsiya foydali.
Agar ilgari Yashnabod «uyquchi chekka hudud» sifatida qaralgan bo‘lsa, hozir u zamonaviy, ishonchli va dinamik tuman bo‘lib, shahar hayotining yangi standartlarini belgilamoqda.