Yunusobod tumani kvartiralari — shahar hayoti qulayligi, tabiat va komfortning uyg‘unligi. Tumani yashil maydonlari, rivojlangan infratuzilmasi va tinch muhit bilan mashhur. Bu yerda hayot uchun zarur bo‘lgan hamma narsani topish oson: maktablar, bog‘chalar, savdo markazlari, poliklinikalar va qulay transport, jumladan metro stansiyalari.
Agar siz Yunusobodda kvartira sotib olishni rejalashtirsangiz, demak yuqori likvidlikka ega hududni tanlaysiz — bu yerda uy-joy doim talabga ega va narxi barqaror o‘sib boradi. Bu esa kvartira sotib olishni nafaqat qulay yashash yechimi, balki kelajak uchun foydali investitsiyaga aylantiradi.
Katalogda quyidagilar taqdim etilgan:
- Ikkilamchi bozor va yangi qurilishdagi 1, 2 va 3 xonali kvartiralar;
- Ta’mirli, ta’mirsiz yoki «kirib yashang» holatidagi uy-joylar;
- Mulkdorlar va ishonchli agentliklarning takliflari.
Yunusobod quyidagi kishilarga mos:
- Xavfsiz va qulay hudud izlayotgan yosh oilalarga;
- Uy-joyni ijara uchun berishni rejalashtirayotgan investorlar uchun;
- Markazga yaqin yashashni xohlovchilar, lekin shahar shovqinidan uzoq bo‘lishni istaganlar uchun.