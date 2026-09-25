Chilonzor — xarakterli tuman. U uzoq yillardan beri rivojlangan infratuzilma, qulay transport tarmog‘i va barqaror uy-joy talabi bilan yashash maydoni sifatida shakllangan. Toshkentning Chilonzor tumanidagi kvartiralar — ko‘chmas mulk bozoridagi eng barqaror segmentlardan biri. Bu yerda oilalar, talabalar, pensionerlar va tadbirkorlar yashaydi — har biri o‘z joyini topadi.
Chilonzorda kvartira xarid qilishning amaliy tomoni
Toshkentning Chilonzor tumanida kvartira sotib olish:
- Qulaylik: metro, bozorlar va poliklinikalarga 5–10 daqiqalik piyoda masofa;
- Turli variantlar: eski uy-joylardan tortib zamonaviy yangi qurilishga qadar;
- Rentabellik: bu tumandagi kvartiralar tez ijaraga beriladi va narxi o‘sadi.
Chilonzor tumanida kvartira sotuvlari yil bo‘yi faol. Ayniqsa, “Chilonzor” va “Mirzo-Ulug‘bek” metro stansiyalari yaqinidagi uylar talab yuqori. Bunday kvartiralar tezda xaridor yoki ijarachini topadi.
Kvartirani xatoliksiz tanlash bo‘yicha tavsiyalar:
- Uy va kommunal tizimlarning holatini tekshirish;
- Kvartira hujjatlarini o‘rganish (ayniqsa eski fondda);
- Infratuzilmani baholash: maktablar, do‘konlar, poliklinikalar;
- Takliflarni solishtirish — buning uchun Realting.uz qulay platforma.
Masalan, metro yaqinidagi panel uydagi ikki xonali kvartira markaziy hududlardagi analoglarga nisbatan arzon bo‘lishi mumkin, lekin yashash qulayligi va joylashuvi bo‘yicha ustunlikka ega.
Agar siz Chilonzor tumanida kvartira sotib olmoqchi bo‘lsangiz, bu oqilona va puxta qaror. Narxlar barqaror, takliflarning xilma-xilligi esa oilaviy ko‘chishdan tortib, ijaraga berish uchun investitsiyagacha bo‘lgan barcha maqsadlar uchun mos uy topish imkonini beradi.