Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Sergeli tumanida kvartiralar sotuvi

;
ko'p darajali kvartiralar
3
studiya kvartiralari
3
bir xonali
3
ikki xonali
3
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
560 ob'ektlar topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 94 m²
Qavat 7/9
ID: V00222 Продажа квартира 4-комнатная Общая площадь: 94 м² Этаж: 7 из 9 Тип здания: па…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 122 m²
Qavat 1/5
#Продажа Янгихаёт район Массив Спутник-18 5-этажный дом (бетон) 1-этаж (торец) 3-комнаты …
$108 866
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 16/16
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0165 ID: В0165 Общая площадь: 55 м² …
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 38 m²
Qavat 6/12
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0170 ID: В0170 Продажа квартира 2-к…
$53 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 58 m²
Qavat 3/8
$73 265
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 9/9
$75 884
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 36 m²
Qavat 8/9
SOTILADI Green House Tashkent Index 1 xonali kvartira Maydoni: 36 m² 8-qavat / 9 qav…
$31 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 5/9
$80 220
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 5/9
$80 220
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 5/9
Sergeli tumanida 2 xonali kvartira sotiladi Sergeli tumani, Qo‘yliq-6 massivida 43,04 m² …
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 7/9
$74 103
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 7/9
$78 052
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 1/9
1/1/9 Sergeli 5 Metro o'zgarish 45 kV m 45 000 dollar
$44 731
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 49 m²
Qavat 8/9
$59 709
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 87 m²
Qavat 4/8
$109 395
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 6/9
$79 136
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 4/9
$81 305
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 79 m²
Qavat 8/9
$93 681
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 49 m²
Qavat 4/8
$61 488
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 8/13
Salom. Kvartiram 83 m2 keng, keng kvartirani sotaman. Hovli va Nukus ko'chasiga chiqish. Ilt…
$260 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 63 m²
Qavat 8/8
$76 874
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 3/9
$78 351
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 1/9
$78 594
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 9/10
ID: 150242 Kvartira sotiladi, yangi uy, 2 xonali, umumiy maydoni 56 m². Qavat: 9/10 Ahvoli: …
$65 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 87 m²
Qavat 5/8
$107 688
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 74 m²
Qavat 6/8
$90 567
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 5/8
$69 973
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 4/9
$98 456
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 4/8
$80 105
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 58 m²
Qavat 3/4
Продажа квартира 3-комнатная Сергелийский район. ID R000118 ID: R000118 Продажа квартира…
$62 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita

Agar ilgari Sergeli tumani Toshkentliklar ongida chekka hudud va sanoat zonalari bilan bog‘langan bo‘lsa, hozir hammasi boshqacha. So‘nggi yillarda tuman haqiqiy o‘zgarishlardan o‘tdi: yangi turar-joy majmualari, obodon ko‘chalar, maktablar, bog‘chalar, savdo markazlari — bularning barchasi uning ko‘rinishini va unga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirdi.

Bugun Toshkentning Sergeli tumani ko‘chmas mulk bozorida eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biriga aylanyapti.

Sergeli tumanidagi kvartiralarga qiziqish ortishining sabablari

Asosiy sabab oddiy — narx va qulaylik muvofiqligi. Markazda kvadrat metr narxi $1500-2000 ga yetayotgan bo‘lsa, bu yerda zamonaviy uy-joylarni $800-1000 kv.m dan topish mumkin.

Gap eski uylarda emas, balki rejalashtirilgan hovlilar, bolalar maydonchalari va yer osti avtoturargohlari bilan yangi turar-joy majmualarida.

Shuningdek, hokimiyat tuman rivojiga faol investitsiya qilmoqda. Sergelida bir nechta metro stansiyalari qurildi, yangi yo‘llar va chorrahalar paydo bo‘ldi. Endi shahar markaziga 20–25 daqiqada yetib borish mumkin. Ko‘plab oilalar uchun bu aynan shu yerda kvartira sotib olishda hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Bozor qanday kvartiralarni taklif qiladi

Takliflar juda xilma-xil:

  • 1 xonali kvartiralar, 35–45 m² — $35 000-45 000;
  • 2 xonali — $50 000-65 000;
  • 3 xonali va kattaroq — $70 000 va undan yuqori, quruvchi va uy klassiga qarab.

Mahalliy rivojlantiruvchilardan majmualar ayniqsa mashhur, bu yerda kvartiralar toza ta’mir bilan va hatto jihozlangan texnika bilan taqdim etiladi. Bu, ayniqsa, darhol ko‘chib kirishni xohlovchilar uchun qulay.

Sergelida kvartira tanlash bo‘yicha maslahatlar

  • Tumanning rejasini o‘rganing. Metro qayerda qurilgan va qayerda loyihada ekanini ko‘ring — bu likvidlikka bevosita ta’sir qiladi.
  • Quruvchini tekshiring. Yakunlangan loyihalari va yaxshi sharhlari bor kompaniyalarni tanlang.
  • Qavat soni va derazadan ko‘rinishga e’tibor bering. Yangi uylarda binolar ko‘pincha bir-biriga yaqin quriladi — reja bilan oldindan tanishish muhim.
  • Transportni hisobga oling. Agar mashinangiz bo‘lmasa, metro stansiyasi yoki yirik magistral yaqinidagi majmualarni tanlang.
  • Perspektivani baholang. Hozir atrofda bo‘sh yer bo‘lsa ham, bir-ikki yil ichida u yerda maktab yoki savdo markazi paydo bo‘lishi mumkin.

Bugungi kunda Sergeli tumanidagi kvartiralar narx va sifat o‘rtasidagi kompromis emas, balki zamonaviy va tez rivojlanayotgan hududda yashash imkoniyati. Har yili bu yerda qulayliklar, yashil maydonlar va ish o‘rinlari ortib bormoqda. Agar ilgari Sergeli «chekka hudud» bo‘lgan bo‘lsa, hozir u yangi, o‘sib borayotgan Toshkentning ajralmas qismiga aylangan.