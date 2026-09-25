Agar ilgari Sergeli tumani Toshkentliklar ongida chekka hudud va sanoat zonalari bilan bog‘langan bo‘lsa, hozir hammasi boshqacha. So‘nggi yillarda tuman haqiqiy o‘zgarishlardan o‘tdi: yangi turar-joy majmualari, obodon ko‘chalar, maktablar, bog‘chalar, savdo markazlari — bularning barchasi uning ko‘rinishini va unga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirdi.
Bugun Toshkentning Sergeli tumani ko‘chmas mulk bozorida eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biriga aylanyapti.
Sergeli tumanidagi kvartiralarga qiziqish ortishining sabablari
Asosiy sabab oddiy — narx va qulaylik muvofiqligi. Markazda kvadrat metr narxi $1500-2000 ga yetayotgan bo‘lsa, bu yerda zamonaviy uy-joylarni $800-1000 kv.m dan topish mumkin.
Gap eski uylarda emas, balki rejalashtirilgan hovlilar, bolalar maydonchalari va yer osti avtoturargohlari bilan yangi turar-joy majmualarida.
Shuningdek, hokimiyat tuman rivojiga faol investitsiya qilmoqda. Sergelida bir nechta metro stansiyalari qurildi, yangi yo‘llar va chorrahalar paydo bo‘ldi. Endi shahar markaziga 20–25 daqiqada yetib borish mumkin. Ko‘plab oilalar uchun bu aynan shu yerda kvartira sotib olishda hal qiluvchi omil bo‘ldi.
Bozor qanday kvartiralarni taklif qiladi
Takliflar juda xilma-xil:
- 1 xonali kvartiralar, 35–45 m² — $35 000-45 000;
- 2 xonali — $50 000-65 000;
- 3 xonali va kattaroq — $70 000 va undan yuqori, quruvchi va uy klassiga qarab.
Mahalliy rivojlantiruvchilardan majmualar ayniqsa mashhur, bu yerda kvartiralar toza ta’mir bilan va hatto jihozlangan texnika bilan taqdim etiladi. Bu, ayniqsa, darhol ko‘chib kirishni xohlovchilar uchun qulay.
Sergelida kvartira tanlash bo‘yicha maslahatlar
- Tumanning rejasini o‘rganing. Metro qayerda qurilgan va qayerda loyihada ekanini ko‘ring — bu likvidlikka bevosita ta’sir qiladi.
- Quruvchini tekshiring. Yakunlangan loyihalari va yaxshi sharhlari bor kompaniyalarni tanlang.
- Qavat soni va derazadan ko‘rinishga e’tibor bering. Yangi uylarda binolar ko‘pincha bir-biriga yaqin quriladi — reja bilan oldindan tanishish muhim.
- Transportni hisobga oling. Agar mashinangiz bo‘lmasa, metro stansiyasi yoki yirik magistral yaqinidagi majmualarni tanlang.
- Perspektivani baholang. Hozir atrofda bo‘sh yer bo‘lsa ham, bir-ikki yil ichida u yerda maktab yoki savdo markazi paydo bo‘lishi mumkin.
Bugungi kunda Sergeli tumanidagi kvartiralar narx va sifat o‘rtasidagi kompromis emas, balki zamonaviy va tez rivojlanayotgan hududda yashash imkoniyati. Har yili bu yerda qulayliklar, yashil maydonlar va ish o‘rinlari ortib bormoqda. Agar ilgari Sergeli «chekka hudud» bo‘lgan bo‘lsa, hozir u yangi, o‘sib borayotgan Toshkentning ajralmas qismiga aylangan.