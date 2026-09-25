Mirzo-Ulug‘bek tumani uzoq yillardan beri Toshkentda yashash uchun eng qulay va osoyishta hududlardan biri sifatida tanilgan. Bu yerda ishbilarmonlik faoliyati, rivojlangan infratuzilma va tinch turar-joy kvartallari uyg‘unlashgan. Toshkentda kvartira izlayotganlar uchun bu tuman — qulaylik, joylashuv va uy-joy sifati bo‘yicha eng muvozanatli hududlardan biri.
Nega Mirzo-Ulug‘bek tumani tanlanadi
Avvalo, tuman qulay joylashgan: shahar markazidan 10-15 daqiqada yetib borish mumkin, lekin bu yerda markaziy ishbilarmon kvartallarga xos shovqin va tirbandlik yo‘q.
Ikkinchidan, Mirzo-Ulug‘bek tumani yashil ko‘chalari, parklar va rivojlangan infratuzilmasi bilan mashhur — maktablar va universitetlardan tortib yirik savdo markazlarigacha.
Ko‘pchilik uni markazning obro‘si bilan chekka hudud qulayligi orasidagi «oltin o‘rtacha» deb ataydi. Bu yerda ham yangi biznes-klassi turar-joy majmualarini, ham katta hovlilar va daraxtli eski uylardagi qulay kvartiralarni topish mumkin.
Kvartira bozori: yangi qurilishdan tortib ikkilamchi bozorgacha
Tumandagi takliflar xilma-xil va turli maqsadlarga mos: investitsiya yoki oilaviy ko‘chish uchun:
- 1 xonali kvartiralar — $55 000-65 000, ko‘pincha ta’mir va tayyor kommunikatsiyalar bilan;
- 2 xonali — $75 000-100 000;
- 3 xonali va kattaroq — $110 000-150 000 va undan yuqori, ayniqsa yangi majmualarda.
Kimlarga mos keladi
Ushbu tuman tinch va qulay yashashni qadrlaydigan, lekin poytaxtning ishbilarmonlik faoliyatiga yaqin bo‘lishni istaganlar uchun ideal.
- Bolali oilalar — maktablar, bog‘chalar va yashil hovlilar hisobiga;
- Biznesmenlar va mutaxassislar — markazga yaqinligi va yaxshi transport aloqasi tufayli;
- Investorlar — so‘nggi yillarda ko‘chmas mulk narxlarining barqaror o‘sishi sababli.
Investitsiya jozibadorligi
Mirzo-Ulug‘bek tumanidagi kvartira bozori barqaror o‘smoqda. So‘nggi ikki yilda kvadrat metrning o‘rtacha narxi 10-15% ga oshdi, ayniqsa yangi turar-joy majmualarida.
Sabablari oddiy: bo‘sh uchastkalarning cheklanganligi, yuqori talab va xorijiy xaridorlarning barqaror qiziqishi.
Ko‘plab ekspertlar ta’kidlaydiki, bu tumandagi kvartiralar Toshkentdagi eng likvid uy-joylardan biri hisoblanadi. Ularni ijaraga berish oson: yaqin atrofda universitetlar, biznes-markazlar, elchixonalar va yirik kompaniyalar joylashgan.
Mirzo-Ulug‘bek tumanidagi kvartiralar — barqarorlik, qulaylik va hayot sifati tomon tanlov. Bugungi kunda tuman zamonaviy shahar standarti qanday bo‘lishi kerakligini belgilab bermoqda. Xaridorlar va investorlar uchun bu kelajakdagi ishonchli investitsiya, oilalar uchun esa osoyishta va qulay yashash maskani.