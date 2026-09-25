Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
studiya kvartiralari
17
bir xonali
160
ikki xonali
47
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 807 ob'ektlar topildi
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 91 m²
Qavat 3/4
4 qavatli binoning ideal 3-qavatida 4 xonali keng kvartira sotiladi. Nufuzli joylashuv, soki…
$159 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 135 m²
Qavat 2/4
4 qavatli binoning ideal 2-qavatida 4 xonali keng kvartira sotaman. Nufuzli joylashuv, sokin…
$179 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 4/4
Shoshilinch sotiladi 3/4/4 Mirzo Ulug'bek tumanida Dune yaqinidagi Qorasuv1da Jami 78 kvad…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 5/14
"O'z Mahal" TJMda 2 xonali kvartira SOTILADI Quruvchi: «Golden House» Tumani: Mirzo Ulug…
$113 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 133 m²
Qavat 7/10
PREMIUM 4 XONALI KVARTIRA SOTILADI «LONDON» ЖК Novomoskovskaya ko‘chasi Mirzo Ulug‘bek …
$389 832
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 1/5
Parkentskiy 1v2 43 kV metrda kvartira sotiladi batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling yoki yozing
$57 156
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 57 m²
Qavat 3/5
2v3/3/5 Karasu-3 54,6 m.kV Ikki xonali kvartira uch, uchinchi qavat, besh qavatli uyga aylan…
$75 400
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 9/12
Kvartira sotiladi Assalom Boglar turar-joy majmuasi Oltin uy 2 xonali studiya Umumiy mayd…
$65 115
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 91 m²
Qavat 3/4
4 qavatli binoning ideal 3-qavatida 4 xonali keng kvartira sotiladi. Nufuzli joylashuv, soki…
$159 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 135 m²
Qavat 2/4
4 qavatli binoning ideal 2-qavatida 4 xonali keng kvartira sotaman. Nufuzli joylashuv, sokin…
$179 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 118 m²
Qavat 2/10
4 XONALI KVARTIRA SOTILADI Mirzo Ulug‘bek tumani Mo‘ljal: Buyuk Ipak Yo‘li, NRG Mirzo Ul…
$226 401
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 66 m²
Qavat 6/9
🏡 Parkent Avenue ЖКda 3 xonali kvartira sotiladi Kvartira Mirzo Ulug‘bek tumanidagi Parke…
$110 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 7/8
🔑 Parkent ko‘chasida yangi qurilgan uyda 2 xonali kvartira sotiladi Kvartira Tsialkovskiy…
$96 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 5/9
3/5/9 Buyuk Ipak Yo'li Sobiq avtosalon Toshkentning eng markazi 72 kv m Kvartira to'liq…
$99 868
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 65 m²
Qavat 8/8
3/8/8 Ул Паркентская Жилой Комплекс Ориентир Мега фитнес Новый трехуровневый мост ТЦ Ави…
$89 881
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 10/14
«O'z Mahal» MChJda 2-xonali kvartira SOTILADI Quruvchi: «Golden House» ​Tumani: Mirzo-…
$125 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 42 m²
Qavat 4/4
Ищете квартиру, которая станет выгодным вложением? Обратите внимание на этот вариант! Прода…
$53 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Estate Home UZ
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 141 m²
Qavat 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 86 m²
Qavat 3/9
Продажа квартиры в самом центре города Ташкент в жилом комплексе рядом с акай Сити семейный…
$169 776
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 115 m²
Qavat 7/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАРХАН АВЕНЮ 4/7/10 Закрытый охран.двор Асака ул.парк Тельмана ОБЩАЯ пл…
$329 565
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам стиральную машину фирмы Samsung Eco Bubble 6 кг в рабочем состоянии
$93
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 9/10
НОВОСТРОЙКА! 3/9/10 ЖК NIKITINA Residence Ор-р: Ул. Циалковского (Мирзо-Улугбекский рн ОБЩА…
$118 843
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 110 m²
Qavat 3/9
ВТОРИЧКА! (Ц-1) 4/3/9 Ориенти: Детский Мир Мирзо-Улугбекский рн ОБЩАЯ Площадь: 110м2 Состоя…
$139 815
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 92 m²
Qavat 5/7
Карасу ЖК Fazo Residents Ор-р: Академия Милиции 4/5/7; площадь: 92м2 Состояние: Евро ремонт…
$144 809
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 44 m²
Qavat 10/10
Новостройка 2/10/10 Паркентский "Макро Циалковского "Дукат Закрытый охран.двор Полностью…
$76 898
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 10/15
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА НОВОСТРОЙКА 2/10/15 ЖК Regnum Plaza Застройщик: Murad Buildings Мирзо-Улуг…
$125 834
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 2/10
НОВОСТРОЙКА! 2/2/10 Комплекс Parkent Avenue Ориентир: Авиатор Мост Мирзо-Улугбекский район …
$89 881
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 48 m²
Qavat 2/4
Мирзо улугбек Максим горький Ориентир МВС напротив Кирпич Вторичка 2/2/4 Общая площадь…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Megarieltor
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 5/9
ВТОРИЧКА! (Ц-1) 2/5/9 Ориент: Кафе Бибигон Галерейная планировка Мирзо-Улугбекский район …
$107 858
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
EVRO HOUSE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita

Mirzo-Ulug‘bek tumani uzoq yillardan beri Toshkentda yashash uchun eng qulay va osoyishta hududlardan biri sifatida tanilgan. Bu yerda ishbilarmonlik faoliyati, rivojlangan infratuzilma va tinch turar-joy kvartallari uyg‘unlashgan. Toshkentda kvartira izlayotganlar uchun bu tuman — qulaylik, joylashuv va uy-joy sifati bo‘yicha eng muvozanatli hududlardan biri.

Nega Mirzo-Ulug‘bek tumani tanlanadi

Avvalo, tuman qulay joylashgan: shahar markazidan 10-15 daqiqada yetib borish mumkin, lekin bu yerda markaziy ishbilarmon kvartallarga xos shovqin va tirbandlik yo‘q.

Ikkinchidan, Mirzo-Ulug‘bek tumani yashil ko‘chalari, parklar va rivojlangan infratuzilmasi bilan mashhur — maktablar va universitetlardan tortib yirik savdo markazlarigacha.

Ko‘pchilik uni markazning obro‘si bilan chekka hudud qulayligi orasidagi «oltin o‘rtacha» deb ataydi. Bu yerda ham yangi biznes-klassi turar-joy majmualarini, ham katta hovlilar va daraxtli eski uylardagi qulay kvartiralarni topish mumkin.

Kvartira bozori: yangi qurilishdan tortib ikkilamchi bozorgacha

Tumandagi takliflar xilma-xil va turli maqsadlarga mos: investitsiya yoki oilaviy ko‘chish uchun:

  • 1 xonali kvartiralar — $55 000-65 000, ko‘pincha ta’mir va tayyor kommunikatsiyalar bilan;
  • 2 xonali — $75 000-100 000;
  • 3 xonali va kattaroq — $110 000-150 000 va undan yuqori, ayniqsa yangi majmualarda.

Kimlarga mos keladi

Ushbu tuman tinch va qulay yashashni qadrlaydigan, lekin poytaxtning ishbilarmonlik faoliyatiga yaqin bo‘lishni istaganlar uchun ideal.

  • Bolali oilalar — maktablar, bog‘chalar va yashil hovlilar hisobiga;
  • Biznesmenlar va mutaxassislar — markazga yaqinligi va yaxshi transport aloqasi tufayli;
  • Investorlar — so‘nggi yillarda ko‘chmas mulk narxlarining barqaror o‘sishi sababli.

Investitsiya jozibadorligi

Mirzo-Ulug‘bek tumanidagi kvartira bozori barqaror o‘smoqda. So‘nggi ikki yilda kvadrat metrning o‘rtacha narxi 10-15% ga oshdi, ayniqsa yangi turar-joy majmualarida.

Sabablari oddiy: bo‘sh uchastkalarning cheklanganligi, yuqori talab va xorijiy xaridorlarning barqaror qiziqishi.

Ko‘plab ekspertlar ta’kidlaydiki, bu tumandagi kvartiralar Toshkentdagi eng likvid uy-joylardan biri hisoblanadi. Ularni ijaraga berish oson: yaqin atrofda universitetlar, biznes-markazlar, elchixonalar va yirik kompaniyalar joylashgan.

Mirzo-Ulug‘bek tumanidagi kvartiralar — barqarorlik, qulaylik va hayot sifati tomon tanlov. Bugungi kunda tuman zamonaviy shahar standarti qanday bo‘lishi kerakligini belgilab bermoqda. Xaridorlar va investorlar uchun bu kelajakdagi ishonchli investitsiya, oilalar uchun esa osoyishta va qulay yashash maskani.