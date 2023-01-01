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GRAND CAPITAL

Яккасарайский район, жилой комплекс Solaris, 135
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GRAND CAPITAL
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2016
Языки общения
Aloqa tillari
English, Русский
Веб-сайт
Veb-sayt
www.gcgroup.uz
Quruvchi to‘g‘risida

Строительная компания Grand Capital продолжает свою деятельность с 2016 года.
В настоящее время наша компания является лидером на рынке и быстро развивается имев 8 проектов. Деятельность компании направлена на строительство уникальных жилых комплексов (ЖК), которые основаны на инновационных стилях. 

Сотрудники компании являются профессионалами в представлении наиболее подходящих квартир к требованиям и предложениям клиентов. 

Предлагая наилучший сервис, основанный на индивидуальном подходе к каждому клиенту, Grand Capital предлагает высококачественные жилые дома.

Кроме того, Grand Capital представляет компании, которые предоставляющие продукцию по самой низкой цене:

SUU - производитель водных ресурсов 
TSI - строительство 
Woodland - мебель и бетон 
Property clouds - включают в себя компании, которые предлагают строительные материалы. 

Наша цель - построить  благополучную жизнь. Создание архитектурное решение чтобы удовлетворить клиентов и вызвать у них чувство благодарности входит в наша  цель.

Позвоните нам или посетите наш офис.  Представляем вам  уютные помещении, предлагая настоящий кофе и дружескую беседу.

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 8 yangi binolar
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
331,11M soʻm
Maydoni 39–85 m²
9 ob'ektlar 9
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Turar-joy majmuasi Residence
Turar-joy majmuasi Residence
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
439,45M soʻm
Maydoni 60–90 m²
4 ob'ekt 4
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: GRAND CAPITAL
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
256,41M soʻm
Taslim bo'lish: 2026
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как бассейн ,тренажерный зал, детский сад, клиника, магазины, бутики, рестораны. Композиция ландшафта выстроилась на контрасте архитектуры и природы, которые не противопоставляются друг другу, а наоборот, гармонично сосуществуют.
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
456,00M soʻm
Maydoni 40–76 m²
3 ob'ekt 3
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
975,00M soʻm
Maydoni 39–88 m²
19 ob'ektlar 19
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: GRAND CAPITAL
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены светом за счет панорамных окон, а также увеличенной площади остекления. Завершенная застройка создаст основу для высококлассного, счастливого и здорового сообщества в прекрасном месте.
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Bizning agentlarimiz ichida O‘zbekiston
GRAND CAPITAL MCHJ
GRAND CAPITAL MCHJ
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Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.