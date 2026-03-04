Klub uyi Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры

🏗 Qatortol Residence | Dream House
Poytaxtning eng rivojlangan hududlaridan birida noyob klub formati loyihasi. Butun bino uchun atigi 42 ta kvartira – bu maxfiylik, sukunat va yuqori maqomli qo‘shnilarning kafolati.
📍 Manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani (Oqtepa MFY).
Qatartal ulgurji bozori va Parus savdo markazidan bir necha qadam.
Novza metro bekatiga 10 daqiqa piyoda.
Yaqin atrofda 79-maktab, 37-sonli poliklinika va 7-tug'ruqxona joylashgan.
🏢 Kompleks haqida:
Sinf: Biznes (klub uyi)
Qavatlar soni: 9 qavat
Tugash sanasi: 2026 yil III chorak
Imkoniyatlar: aholi uchun shaharning panoramali ko'rinishiga ega keng umumiy teras. Premium ship balandligi - 3,30 m! Kvartiralar tugatishdan oldingi sharoitda ijaraga olinadi - hammasi yakuniy bezashga tayyor.
🔑 Mavjud sxemalar: 1, 2 va 3 xonali kvartiralar.
💰 Narxi: 734.817.500 dan 1.755.945.800 soʻmgacha.