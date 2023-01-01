_item_complex_h1_

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Bukhara City, O‘zbekiston
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5
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Kompleks haqida

Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои.
На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Rich House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.

Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.

Yangi bino joylashgan joy
Bukhara City, O‘zbekiston
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Boshqa komplekslar
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: INNO HOMES
Коттеджный городок «DuoHouse» современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «DuoHouse» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания. Площадь каждого коттеджного участка составляет 510 м2. Из них 120 м2 занимает парковка и внутренний двор, 390 м2 – 3 этажа здания (2 жилых + нулевой этаж). Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Duo House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона. Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки до 24 месяцев при первоначальном взносе в 30%. Стоимость квадратного метра составляет от 5 120 000 сум. Предложение ограничено только на 10 вилл! Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем просмотреть фото, ознакомиться с описанием и выбрать лучший двухэтажный дом, а при необходимости заказать перезвонить и уточнить всю информацию.
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Bukhara City, O‘zbekiston
dan
1,72B soʻm
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: MG House
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль