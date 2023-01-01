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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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5
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Kompleks haqida

Коттеджный городок «DuoHouse»
современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «DuoHouse» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Площадь каждого коттеджного участка составляет 510 м2. Из них 120 м2 занимает парковка и внутренний двор, 390 м2 – 3 этажа здания (2 жилых + нулевой этаж).

Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Duo House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.

Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки до 24 месяцев при первоначальном взносе в 30%. Стоимость квадратного метра составляет от 5 120 000 сум.
Предложение ограничено только на 10 вилл!

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
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Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Bekabod Kottedj
🏘 🔽янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ 📐 Майдони: 208 m²  2 сотих 🚪Хоналар: 8 🏢Қаватлар сони: 2 🛠Холати: без ремонт Нархи: 66 560$💸 ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) 📞      
Klub uyi NRG "HAYOT"
Klub uyi NRG "HAYOT"
Navoiy, O‘zbekiston
dan
1,78B soʻm
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: NRG
 NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности. Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте. Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта. 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир Инфраструктура: В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города. 1 минута До Центра Плова  5 минут До Телевышки  6 минут до ст.м. Шахристан 10 минут До Аквапарка 4 минуты До Юнус-Абадского рынка 5 минут До мечети Минор 6 минут До строительного рынка Джами 6 минут До делового центра города Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса. Декоративная штукатурка Энергосберегающие окна Монолитный железобетон Газоблок Натуральный камень на первых этажах Декоративные решетки для кондиционеров Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7. Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми. Детская зона Workout зона Зоны спокойного отдыха Дорожки для мам с колясками Авторский ландшафтный дизайн Наземный паркинг Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.  
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Navoiy, O‘zbekiston
dan
1,72B soʻm
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: MG House
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль