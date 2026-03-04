Turar-joy majmuasi "Glamour Residence"

Glamour Residence — Toshkentdagi biznes-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, estetika, qulaylik va yuqori darajadagi hayot sifatini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha ifodali arxitektura, puxta rejalashtirilgan xonadonlar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda uslubni muhim qismga aylantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, nafislik va vizual jozibadorlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Fasadlarning toza chiziqlari, panoramali oynalar va sifatli qurilish materiallari majmuaga o‘ziga xos va zamonaviy ko‘rinish beradi hamda uning maqomini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes-sinf
Zamonaviy turar joy qurilishi formati
Qulay va funksional rejalashtirish
Maydondan oqilona foydalanish
Oila va shahar hayoti uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuada zamonaviy kirish guruhlari dizaynerlik bezagi va qulay makon tashkiloti bilan jihozlangan.
Puxta o‘ylangan yo‘laklar va lift zonalari barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli hududi qulaylik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
yashil ichki hovli
bolalar o‘yin maydonchalari
sayr yo‘laklari
aholi uchun dam olish zonalari
videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi
Bunday format majmua ichida sokin va xususiy muhit yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik tizimlari
birinchi qavatlarda tijorat xonalari
dam olish va kundalik ehtiyojlar uchun umumiy zonalar
📍 Joylashuvi
Glamour Residence Toshkentning qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va shaharda qulay yashash uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.