Turar-joy majmuasi "Glamour Residence"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$96,824
dan
$2,053/m²
;
4
ID: 33982
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Metro
    Toshkent (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Kompleks haqida

Glamour Residence — Toshkentdagi biznes-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, estetika, qulaylik va yuqori darajadagi hayot sifatini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha ifodali arxitektura, puxta rejalashtirilgan xonadonlar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda uslubni muhim qismga aylantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, nafislik va vizual jozibadorlikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Fasadlarning toza chiziqlari, panoramali oynalar va sifatli qurilish materiallari majmuaga o‘ziga xos va zamonaviy ko‘rinish beradi hamda uning maqomini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes-sinf

  • Zamonaviy turar joy qurilishi formati

  • Qulay va funksional rejalashtirish

  • Maydondan oqilona foydalanish

  • Oila va shahar hayoti uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuada zamonaviy kirish guruhlari dizaynerlik bezagi va qulay makon tashkiloti bilan jihozlangan.
Puxta o‘ylangan yo‘laklar va lift zonalari barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli hududi qulaylik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • yashil ichki hovli

  • bolalar o‘yin maydonchalari

  • sayr yo‘laklari

  • aholi uchun dam olish zonalari

  • videokuzatuv va kirishni nazorat qilish tizimi

Bunday format majmua ichida sokin va xususiy muhit yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari

  • zamonaviy muhandislik tizimlari

  • birinchi qavatlarda tijorat xonalari

  • dam olish va kundalik ehtiyojlar uchun umumiy zonalar

📍 Joylashuvi

Glamour Residence Toshkentning qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat ko‘rsatish obyektlari va shaharda qulay yashash uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
