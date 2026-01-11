Turar-joy majmuasi "Qatartal"

Qatartal — Toshkentning komfort-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi Dream House Development tomonidan qurilgan. Bu loyiha kundalik hayotda qulaylik, tartib va issiq muhitni qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtiradi, shunda komfort har kuni hayotning bir qismiga aylanadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy uslubda qurilgan:
Praktik va shahar muhitiga mos dizayn
Soddalashtirilgan fasadlar va muvozanatli proportsiyalar
Zamonaviy qurilish yechimlari
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort-sinf
Qurilish turi: gazoblok + monolit
Qavatlar soni: taxminan 9
Shift balandligi: ~3,3 m
Chernovoy qoplama (white box) — interyerni o‘zingizga moslashtirish imkoniyati
Qulay va funksional rejalashtirish, oilaviy yoki shahar hayotiga mos
🏢 Qulaylik va infratuzilma
Keng kirish zonalari va holllar
Liftlar
Yer osti va yer usti avtoturargohlar
Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, do‘kon, xizmatlar)
🌿 Hududni obodonlashtirish
Obodon ichki hovli
Sayr qilish zonalari
Bolalar va sport maydonchalari
Dam olish joylari
Xavfsizlik va video nazorat tizimi
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Rivojlangan atrof-muhit infratuzilmasi
Shahar transporti va asosiy zonalarga qulay kirish
Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, supermarketlar
📍 Joylashuv
Qatartal Chilanzar tumanida, 1‑proyezd Qatartal ko‘chasida joylashgan. Yaqin atrofdagi supermarketlar, maktablar, parklar va jamoat transporti kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.