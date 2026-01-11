  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Qatartal"

Turar-joy majmuasi "Qatartal"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,162
dan
$1,401/m²
;
4
ID: 33973
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Чиланзарский район
  • Metro
    Novza (~ 1000 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Qatartal — Toshkentning komfort-sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi Dream House Development tomonidan qurilgan. Bu loyiha kundalik hayotda qulaylik, tartib va issiq muhitni qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy arxitektura, qulay rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtiradi, shunda komfort har kuni hayotning bir qismiga aylanadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy uslubda qurilgan:

  • Praktik va shahar muhitiga mos dizayn

  • Soddalashtirilgan fasadlar va muvozanatli proportsiyalar

  • Zamonaviy qurilish yechimlari

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort-sinf

  • Qurilish turi: gazoblok + monolit

  • Qavatlar soni: taxminan 9

  • Shift balandligi: ~3,3 m

  • Chernovoy qoplama (white box) — interyerni o‘zingizga moslashtirish imkoniyati

  • Qulay va funksional rejalashtirish, oilaviy yoki shahar hayotiga mos

🏢 Qulaylik va infratuzilma

  • Keng kirish zonalari va holllar

  • Liftlar

  • Yer osti va yer usti avtoturargohlar

  • Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, do‘kon, xizmatlar)

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Obodon ichki hovli

  • Sayr qilish zonalari

  • Bolalar va sport maydonchalari

  • Dam olish joylari

  • Xavfsizlik va video nazorat tizimi

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Rivojlangan atrof-muhit infratuzilmasi

  • Shahar transporti va asosiy zonalarga qulay kirish

  • Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, supermarketlar

📍 Joylashuv

Qatartal Chilanzar tumanida, 1‑proyezd Qatartal ko‘chasida joylashgan. Yaqin atrofdagi supermarketlar, maktablar, parklar va jamoat transporti kundalik hayotni maksimal darajada qulay va funksional qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Turar-joy majmuasi "Qatartal"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,162
