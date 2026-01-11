Turar-joy majmuasi "Crystal Avenue"

Crystal Avenue — Toshkentning Yangi shahar hududida joylashgan premium sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, hayot, dam olish va kundalik qulaylik uchun noyob makon yaratadi. Loyiha nafis me’moriy yechimlar, funksional rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, har kuni qulaylikni yashash tarzi sifatida taqdim etadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy Yevropa uslubida qurilgan, uyg‘unlik va estetika ustuvor bo‘lgan.
Nafis fasadlar va panoramali derazalar
Sifatli materiallar
Status va zamonaviylikni ta’kidlaydigan tashqi ko‘rinish
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes
Qavatlar soni: 12 gacha
Planlar: studiyalardan tortib ko‘p xonali kvartiralargacha
Keng va amaliy rejalashtirish
Yorug‘ va qulay umumiy zonalar
Zamonaviy muhandislik tizimlari va yuqori sifat standartlari
🏢 Qulaylik va infratuzilma
Majmuada mavjud:
Zamonaviy kirish zonalari
Qulay liftlar va kirishlar
Maxsus dam olish zonalari
Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, xizmatlar, do‘konlar)
🌿 Hududni obodonlashtirish
Yopiq hovlilar va yashil maydonlar
Sayr yo‘laklari
Bolalar va sport maydonchalari
Dam olish va ijtimoiy uchrashuv joylari
Xavfsiz muhit: video nazorat va kirish nazorati
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Yer osti avtoturargohi
Sport va fitnes zonalari
Majmua hududidagi tijorat xizmatlari
Dam olish va sayr qilish joylari
📍 Joylashuv
Crystal Avenue Yangi Toshkentning istiqbolli hududida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, yashil zonalar va qulay transport tizimiga ega. Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, jamoat transporti bekatlari va boshqa kundalik ob’ektlar mavjud.