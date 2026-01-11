  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Crystal Avenue"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40,555
dan
$1,318/m²
;
3
ID: 33970
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Янгиташкентский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

 

Crystal Avenue — Toshkentning Yangi shahar hududida joylashgan premium sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, hayot, dam olish va kundalik qulaylik uchun noyob makon yaratadi. Loyiha nafis me’moriy yechimlar, funksional rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, har kuni qulaylikni yashash tarzi sifatida taqdim etadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy Yevropa uslubida qurilgan, uyg‘unlik va estetika ustuvor bo‘lgan.

  • Nafis fasadlar va panoramali derazalar

  • Sifatli materiallar

  • Status va zamonaviylikni ta’kidlaydigan tashqi ko‘rinish

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes

  • Qavatlar soni: 12 gacha

  • Planlar: studiyalardan tortib ko‘p xonali kvartiralargacha

  • Keng va amaliy rejalashtirish

  • Yorug‘ va qulay umumiy zonalar

  • Zamonaviy muhandislik tizimlari va yuqori sifat standartlari

🏢 Qulaylik va infratuzilma

Majmuada mavjud:

  • Zamonaviy kirish zonalari

  • Qulay liftlar va kirishlar

  • Maxsus dam olish zonalari

  • Birinchi qavatlarda tijorat maydonchalari (kafe, xizmatlar, do‘konlar)

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Yopiq hovlilar va yashil maydonlar

  • Sayr yo‘laklari

  • Bolalar va sport maydonchalari

  • Dam olish va ijtimoiy uchrashuv joylari

  • Xavfsiz muhit: video nazorat va kirish nazorati

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Yer osti avtoturargohi

  • Sport va fitnes zonalari

  • Majmua hududidagi tijorat xizmatlari

  • Dam olish va sayr qilish joylari

📍 Joylashuv

Crystal Avenue Yangi Toshkentning istiqbolli hududida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma, yashil zonalar va qulay transport tizimiga ega. Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, jamoat transporti bekatlari va boshqa kundalik ob’ektlar mavjud.

Toshkent, Oʻzbekiston
Orqaga Arizani qoldiring
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают сво…
Quruvchi
Murad Buildings
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
Agentlik
Goodland Property
