_item_complex_h1_

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Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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4
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Kompleks haqida

ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY"

Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

В настоящее время, застройщик OLAM STROY  предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.

Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Evro building
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом или квартиру в Фергане, "Evro building" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать.   Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей.
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Navoiy, O‘zbekiston
dan
438,90M soʻm
Maydoni 41–118 m²
6 ob'ektlar 6
Taslim bo'lish: 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.