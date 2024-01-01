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ЖК Namangan Vito

To raqo rg on Tumani, O‘zbekiston
dan
4,00M soʻm
;
3
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Kompleks haqida

О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

Готовые квартиры в городе Намангане                                                                                                 3-хонали 84 квадрат 360$ дан
3-хонали 82 квадрат 360$ дан
1-хонали 43 квадрат 400$ дан

Qo'shimcha ravishda

  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2025
Qavatlar soni
Qavatlar soni
5
Yangi bino joylashgan joy
To raqo rg on Tumani, O‘zbekiston

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BEKOBOD DREAM HOUSE
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KOMFORT KONSTRAKSHN
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KOMFORT KONSTRAKSHN
Aloqa tillari
Русский