ЖК Namangan Vito

Samarqand, O‘zbekiston

ЖД"HOUSE" Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn! Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни! Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства. Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE" Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами. В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!