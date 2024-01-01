ЖК Namangan Vito

О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Готовые квартиры в городе Намангане 3-хонали 84 квадрат 360$ дан
3-хонали 82 квадрат 360$ дан
1-хонали 43 квадрат 400$ дан