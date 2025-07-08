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Аренда домов на сутки в Уртачирчикском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Суточная аренда дачи Уртасарай 36 км от Ташкента в Уртасарай, Узбекистан
Суточная аренда дачи Уртасарай 36 км от Ташкента
Уртасарай, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 3
А сколько соток:24 сотки Спален:5 спальных места (из них одна изолированная спальня) Летня…
$200
за сутки
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