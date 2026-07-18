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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Ургенчском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ургенч, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ургенч, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
Urganch shaxrida 3 xonali kvartira ijaraga beriladi, manzili med institutga yakin, lazzatni …
$292
в месяц
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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