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Аренда домов на сутки в Учтепинском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Кунлик дача. Оила ва улфатлар учун. Тозза ва покиза. Бассейн ва Сауна бор. Чегирма нарх…
$99
за сутки
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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