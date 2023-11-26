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Кафе и рестораны в Учтепинский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Ресторан, кафе с парковка в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
42,89 млн сум
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