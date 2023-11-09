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Жильё в Ташлак, Узбекистан

дома
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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ташлак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташлак, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
270,80 млн сум