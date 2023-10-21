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Продажа офисных помещений в Шайхантаурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
73
рестораны
5
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2 объекта найдено
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  1 ЭТАЖ НА Ц-1 ГОГОЛЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 60м2 Состояние Евро рем…
1,77 млрд сум
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Район: #Мирзо-Улугбек ул.Сайрам Объект: #Помещение площадью 150м2 цокольный этаж  Состоя…
4,65 млрд сум