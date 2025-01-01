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Виллы в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Вилла 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Шайхантахурский район элитной махалле Хувайдо недалеко от Мечетью. Продается: Новый, комп…
4,34 млрд сум
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов