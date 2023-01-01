Чирчик, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки. Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.