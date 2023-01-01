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BEK BUSINESS CENTRE

Узбекистан, Узбекистан
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BEK BUSINESS CENTRE
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Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Наши агенты в Узбекистане
Сангинова Лемара
Сангинова Лемара
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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