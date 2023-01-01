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AZIMUT-MIG

Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
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AZIMUT-MIG
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIMUT-MIG
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку. В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.