Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Коммерческая
  3. Офисы

Продажа офисных помещений в Узбекистане

Ташкент
26
Ташкентская область
2
Келес
1
Офис В архив
Очистить
23 объекта найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/5
Срочно продам готовую клинику. Чиланзар 25 квартал вдоль дороги. Площадь 103м2 6 комнат. …
1,96 млрд сум
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
4,58 млрд сум
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Продается коммерческое помещение Адрес: Юнусабадский район 9 квартал 1 линия Площадь: 67кв…
1,16 млрд сум
Офис 4 комнаты в Узбекистан, Узбекистан
Офис 4 комнаты
Узбекистан, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 10
ПРОДАЖА: НОВОСТРОЙКА !!! Ак тепа ул.Нурафшон (Есенина) коробка 74 + 74 м² 1\10   Ша…
1,87 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,16 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вторая линия Яшнабадский район, ул.Риези (Ор-р школа Вундеркинд) 350 кв.м 175+175 (…
6,11 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ  на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ  Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,90 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  1 ЭТАЖ НА Ц-1 ГОГОЛЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 60м2 Состояние Евро рем…
1,77 млрд сум
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 3 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
1,83 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Мирбадкский район  Ул. …
1,28 млрд сум
Офис 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Офис 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продажа:квартира Карасу 3 под офис ♦️Не жилое ♦️Район:Мирзо Улугбекский  ♦️Комнат:1 ♦️Эт…
843,53 млн сум
Офис 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  ЖК NEW LIFE Яшнабадский район  Новостройка/ нежилое  ПРОД…
8,56 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 225 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 3 Три офиса в одном месте Напротив Интерконти…
1,83 млрд сум
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ улица Лабзак / МТС ор-р Комолон плов центр Рядом Ц-5 / Пожарка Общая п…
1,83 млрд сум
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на Дружбе Народов ор-р: НарХоз (Чиланзарский район) Комнат: 2+2 …
3,00 млрд сум
Офис в Ташкент, Узбекистан
Офис
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Район: #Яшнабад Махтумкули  Объект: #Помещение общей площадью 220м2 3 уровня  Состояние:…
3,67 млрд сум
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение (офис) в новостройке Вторая линия Яшнабадский район, …
7,34 млрд сум
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Район: #Мирзо-Улугбек ул.Сайрам Объект: #Помещение площадью 150м2 цокольный этаж  Состоя…
4,65 млрд сум
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Район: #Яшнабад Фаргона йули Объект: #Помещения площадью 130м2 Состояние: ремонт Примеча…
1,65 млрд сум
Офис в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район)   …
24,45 млрд сум
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ   на улице Нукусской ор-р: Госпитальный рынок (Мираб…
2,45 млрд сум

Типы недвижимости в Узбекистане

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
коммерческая недвижимость