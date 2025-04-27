Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Терраса

Виллы с террасой в Кибрайском районе, Узбекистан

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 15 комнат в Дурмень, Узбекистан
Вилла 15 комнат
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х уровневая Вилла Hi-Tech  Общая жил-площадь 1,103 кв.м. имеется откр…
$1,80 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная