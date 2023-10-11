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Квартиры в Пскентский район, Узбекистан

Алмалык
2
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2 объекта найдено
Квартира в Алмалык, Узбекистан
Квартира
Алмалык, Узбекистан
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Представляю вашему вниманию квартиру в городе Алмалык , Ташкентской области. Тихий, уютный …
366,75 млн сум
Квартира в Алмалык, Узбекистан
Квартира
Алмалык, Узбекистан
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Дом находится при въезде в город и там расположен рынок продуктово вещевой в котором можно …
366,75 млн сум

Параметры недвижимости в Пскентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная